MILIJONSKI PRESTOP

Zdaj je tudi uradno: Benjamin Šeško je član Manchester Uniteda

Njegov prestop predstavlja mejnik tudi za slovenski nogomet.
Fotografija: FOTO: Ronny Hartmann/Afp
FOTO: Ronny Hartmann/Afp

B. K. P.
09.08.2025 ob 11:39
09.08.2025 ob 11:44
B. K. P.
09.08.2025 ob 11:39
09.08.2025 ob 11:44

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je tudi uradno prestopil k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu. Kot je pred dnevi poročal The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov.

Dvaindvajsetletni napadalec je že v petek prestal zdravniški pregled, danes pa podpisal pogodbo, ki ga veže do leta 2030. To sta potrdila tako njegov novi kot stari delodajalec Leipzig.

Prestop, vreden skoraj 85 milijonov evrov, ni le mejnik za klub, ampak tudi za slovenski nogomet. Šeško je s tem postal najdražji slovenski nogometaš vseh časov in se zavihtel med najdražje nakupe v zgodovini Manchester Uniteda.

