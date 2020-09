Zdaj vedo, zakaj so Dragića videli pri LA Lakers

Jamesu se kadi iz ušes

10 let čakajo LA Lakers na svoj 17. naslov prvaka.

bi bil imenitna pridobitev za košarkarje LA Lakers, ko mu bo po koncu lige NBA potekla pogodba z Miamijem, so še pred dvema tednoma pisali mediji v ZDA. Takrat bržkone niso pričakovali, da se bosta prav ti moštvi srečali ob drevišnjem začetku velikega finala. Prevlada jezernikov iz Los Angelesa v zahodni konferenci resda ni presenetila nikogar, zato pa uspeh 5. nosilca med vzhodnimi moštvi meji na senzacijo. A le v očeh tistih, ki doslej niso spremljali končnice.Če izpostavimo najboljše može obeh finalistov, ki se lani sploh nista uvrstila v izločilne boje, nas pogled očara. Pri LA Lakers močno izstopata krilni centers povprečjem 28,8 točke in 9,3 skoka ter, ki se odlično znajde vsepovsod, kar dokazuje že njegovih 26,7 točke, 10,3 skoka in 8,9 asistence v letošnji končnici. Tretji strelec moštva jez 10,5 točke. Miami nima asov takšnega kalibra, zato pa razpolaga z dobro uravnoteženo zasedbo, v kateri šest igralcev dosega vsaj 11,3 točke. Prvi med enakimi so vendarle Dragić (20,9 točke, 4,2 skoka in 4,7 asistence), branilec/krilo(20,7) in krilni center(18,5 točke, 11,4 skoka in 4,9 asistence), ki so se izmenjali v vlogi najboljšega strelca moštva v posameznih izločilnih krogih z Indiano, Milwaukeejem in Bostonom.Ljubljančan se bo zdaj poskušal pridružitiinna seznamu slovenskih osvajalcev šampionskih prstanov, a še pred začetkom finala je dobil lepo priznanje. Izvedel je, da je prvi branilec po, ki je pri 34 letih ali več presegel povprečje 20 točk, 4 skokov in asistenc v končnici in popeljal svoje moštvo v veliki finale. Dragićeva zgodba je resda vsebinsko bistveno drugačna. Docela je zacvetel v zrelih letih, pri Miamiju pa si vešče izmenjava energijo in izkušnje z mladimi soigralci, predvsem z 20-letnim, podobno kot je to počel na eurobasketu 2017 v slovenskem dresu.»Miami te lahko premaga na različne načine. Ima tri košarkarje na ravni tekme All-Star NBA. Letos je to uspelo Butlerju in Adebayu, Dragiću pred dvema letoma, a če je zdrav, še vedno sodi v ta razred. Vročica ima še vrsto kakovostnih adutov, dobre strelce in ostrino ter spretno menjava obrambne različice, zato je tako uspešna,« meni, trener LA Lakers, ki so v dvobojih s Portlandom, Houstonom in Denverjem izgubili le po eno tekmo v vsakem krogu končnice, v rednem delu prvenstva pa so bili uspešnejši ob obeh soočenjih z Miamijem. Toda na svojo 17. šampionsko lovoriko čakajo od leta 2010.Letošnji finale bi lahko dodatno omajal prepričanje, da so v ligi NBA zahodna moštva bistveno močnejša od vzhodnih. V povprečju morda to še drži, toda v zadnjih osmih letih so v vsako konferenco romali po štirje naslovi prvaka. Pri treh uspehih vzhodnjakov, dveh Miamija v letih 2012 in 2013 ter Clevelanda leta 2016, je resda sodeloval v glavni vlogi LeBron James, ki drugo sezono igra na zahodni obali in bo s svojo silno močjo največja ovira za vročico. Letos se je že desetič uvrstil v veliki finale, v 36. letu življenja pa se mu ponuja ena od zadnjih priložnosti za osvojitev četrtega prstana in vzpon na prestol s tremi različnimi klubi, kar je doslej uspelo le, v obdobju 1994–2007 sedemkratnemu šampionu s Houstonom, LA Lakers in San Antoniem. Jamesu motiva ne bo manjkalo, ne nazadnje se mu vedno kadi iz ušes od jeze, ker je bil letos za najboljšega igralca sezone izbraniz Milwaukeeja.