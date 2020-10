Zdaj Polončič, nato morda Finec

Glede na doslej videno v prvih tednih hokejske sezone se je v soboto zgodil zasuk. Olimpija je vendarle potrdila vlogo favorita v slovenskem derbiju z Jesenicami, po dveh porazih v poletni ligi in pokalu HZS odslovila s trenerskega mesta Iva Jana, zdaj pa z Gregorjem Polončičem na klopi gladko ugnala tekmece iz Podmežakle s 6:1 (3:0, 1:1, 2:0; Zajc 2, Brus, Mušič, Bohinc, Sever; Jezovšek).



Da bo to povsem drugačen večer od tistih v predhodnih tekmovanjih, je bilo hitro jasno, že po pičli minuti in 20 sekundah so zmaji vodili z 2:0! Seveda je bila pred njimi in tekmeci z Gorenjske še vsa tekma, toda energija in odločnost domačega moštva sta bili na takšni ravni, da se jim realno slabši železarji dejansko niso mogli enakovredno upreti. Povrhu je bilo v Tivoliju prvič v sezoni navzoče občinstvo (dovoljenih 400), med poznavalci hokeja in rednimi spremljevalci tivolskega utripa pa je bilo predvsem zaznati pogovore o tem, kdo bo v prihodnje vodil Olimpijino moštvo.



Polončič se je preteklosti že večkrat izkazal z ustvarjanjem konkurenčnih predstav, pogosto smo zapisali o tem, da jih v novem trenerskem rodu pri nas ni veliko s tako vidnim občutkom za skrivnosti hokejske igre, kot je prav ta 39-letni Ljubljančan. Nikakor ni presenetljivo, da se je nekoč zavoljo svojega pristopa zasidral v srca tudi navijačev v Podmežakli, ko je še v časih denarnega razcveta na Jesenicah zabijal gole v rdečem dresu. Žal je imel tudi burno življenje ob ledeni ploskvi, pravzaprav nikdar ni bilo povsem jasno, kaj se je zgodilo ob njegovem zadnjem odhodu s tivolske klopi, ko je resda za uvod v sezono odlično krmaril zeleno-belo barko, nato pa z njo doživel dva poraza z Jesenicami v skupini za razvrstitev pred končnico in tako z moštvom padel z vrha na četrto mesto AHL. Nenavaden sistem alpske lige A to je zdaj preteklost nedokončane prejšnje sezone, začela se je že nova, peta po vrsti za točke alpske lige, tokrat sicer s prav nenavadnim sistemom, ko bodo običajne tri točke za zmago na voljo šele po četrtkovem povratnem derbiju na Jesenicah. Dobil jih bo namreč boljši iz obeh tekem skupaj, Olimpija je zdaj ob izhodišču s 6:1 precej bližje tej prvi beri. In Polončič? V primeru nove zmage bo zagotovo vsaj še nekaj časa vodil zmaje. Res pa je, da se pri klubskem vodstvu zavzemajo dolgoročno tudi za tujega strokovnjaka. Najbližje so finski šoli, ne nazadnje sta sedanji menedžer zmajev Jože Kovač in zelo cenjeni Kari Savolainen sodelovala pri naši reprezentanci. Umirjen in temeljit pristop slednjega je že marsikoga na Slovenskem navdušil. Zato ne preseneča, da pri Olimpiji razmišljajo bodisi o njem bodisi o katerem številnih njegovih učencev. Savolainen je namreč v domovini vrsto let vodil hokejsko katedro inštituta za šport in bil tudi predsednik sveta trenerjev pri hokejski zvezi v deželi trikratnih svetovnih prvakov. Siniša Uroševič