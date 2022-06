Zdaj je uradno: Goran Dragić se vrača v reprezentanco

Velika želja številnih slovenskih košarkarskih navdušencev, da bi se Goran Dragić spet pridružil slovenski reprezentanci, se je uresničila, pa četudi le na eni tekmi. To, kar se je glasno namigovalo v zadnjih dneh, so danes tudi uradno potrdili pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS): Dragić, kapetan zlate ekipe z evropskega prvenstva 2017, bo namreč spet združil mmoči z Luko Dončićem in ostalimi reprezentanti na tekmi 30. junija proti Hrvaški. To bo tudi njegova poslovilna tekma v dresu reprezentance.

Slovenske košarkarje 30. junija in 3. julija sicer čakata zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Slovenci se bodo v tretjem kvalifikacijskem ciklu doma pomerili s Hrvati ter nato gostovali na Švedskem. Selektor Aleksander Sekulić bo poleg Dragića in Dončića lahko računal še na enega igralca NBA Vlatka Čančarja.

Reprezentanca se bo zbrala 15. junija, manjkal bo le Klemen Prepelič, ki okreva po operaciji zlomljene podlahtnice, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

»Pred nami je zelo zahteven junij oziroma začetek julija, saj nas čakata dve izjemno pomembni tekmi. Še toliko bolj zaradi dejstva, da smo bili v februarskem ciklu dvakrat poraženi. Naša želja je bila, da se zberemo v najmočnejši mogoči zasedbi in ti dve tekmi odigramo tako, kot si ju želimo. Torej, da zabeležimo zmagi,« je zatrdil Sekulić.

Pred dnevi se je na Češkem veselil naslova državnega prvaka, za naslednja reprezentančna dvoboja pa računa na petnajsterico košarkarjev. Na seznamu so Jaka Blažič, Vladko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Horvat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik, Žan Maks Šiško in Mike Tobey.

Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij. Tekme bodo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023.

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).