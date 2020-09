Zdaj ima zgolj en cilj: naslov prvaka

Ko je Luka Dončić pred dvema letoma vkorakal v ligo NBA, je posnel šaljiv video, v katerem je opredelil svoje cilje. V prvi sezoni je želel postati novinec leta, v drugi nastopiti na tekmi All-Star in v končnici prvenstva, v tretji povabiti na zmenek filmsko igralko Jennifer Aniston, v četrti osvojiti lovoriko MVP in v peti še naslov prvaka. Doslej se je držal napovedi, čeprav mu je letos ostal občutek, da bi lahko z Dallasom dosegel še nekaj več.



LA Clippers so bili v uvodnem krogu izločilnih bojev za odtenek ali dva močnejši in si z zmago s 111:97 v šesti tekmi prislužili napredovanje na naslednjo stopničko, na kateri jih čaka zmagovalec dvoboja med Denverjem in Utahom (trenutno 3:3). Ob odločilnem porazu se je Dončić izkazal z 38 točkami (met za dve 11:19, za tri 4:9, prosti meti 4:8), 9 skoki in 9 asistencami v 42 minutah igre, krstni nastop med 16 najboljšimi moštvi v sezoni pa je končal kot peti najboljši strelec, 10. skakalec in 4. podajalec dosedanjih tekem končnice 2020.



V njej se je uresničila napoved košarkarskih analitikov v ZDA, ki so soglasno namenili prednost moštvu iz Los Angelesa pod vodstvom najboljšega košarkarja lanskega finala Kawhija Leonarda (tokrat 33 točk, 14 skokov, 7 asistenc in 5 dobljenih žog), večina se je pravilno izrekla tudi za končni rezultat 4:2 v zmagah.



Toda takšen razplet so napovedali, še preden so udarile na plan težave Kristapsa Porzingisa. Drugi najboljši strelec in s svojimi 221 cm prvi skakalec Dallasa v tej sezoni je v končnici odigral le dve celi tekmi. V prvi je bil izključen kmalu po polčasu, zadnje tri je izpustil zaradi poškodbe meniskusa. In če upoštevamo, da je trener Rick Carlisle od 22. januarja pogrešal gibljivega centra Dwighta Powella, ki si je strgal ahilovo tetivo, je jasno, da je bil taktični nabor teksaškega moštva krepko omejen.



Z Dončićem na čelu se je vendarle borilo do zadnjega atoma energije, v šesti tekmi ni obupalo niti v trenutkih velike krize, v katerih je z delnim rezultatom 7:29 v enajstih minutah zaostalo s 54:77. Dallas se je tekmecem približal na 82:88 s 16 točkami slovenskega asa v tretji četrtini, a to je bil njegov labodji spev. Do naslednje sezone, ki se bo predvidoma začela v prvih dneh decembra.

Dončić: Odlična sezona

»Ponosen sem na našo ekipo. Ni nam bilo lahko, še posebno ne v končnici, vendar smo dali vse od sebe. Sezono lahko ocenim kot odlično. Za naprej pa je jasno. Pred začetkom vsakega naslednjega prvenstva bo moj cilj osvojitev šampionskega naslova. Drugih ciljev nimam,« je ob slovesu od Orlanda po 53 dneh bivanja v Disneyjevem »mehurčku« zagotovil Dončić in potrdil, da je imelo življenje v moštveni osamitvi tudi svoje prednosti: »Veliko smo se družili med seboj in se še bolj zbližali, kar se je videlo na tekmah. To je bila za vse povsem nova izkušnja.«



Med svoja nova doživetja je lahko uvrstil tudi trde prijeme nasprotnega moštva, ob katerih se je prepričal, da v končnici veljajo povsem drugačna pravila z mešanico možato-umazane igre. Še tretjič se ga je na tekmi lotil krilni center Marcus Morris in si že v prvi četrtini prislužil izključitev.

Črto pod sezono je povlekel Mark Cuban, lastnik moštva Dallas Mavericks: »Vsi vemo, da gradimo nekaj velikega. In to je bil šele začetek.«