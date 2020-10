Zdaj bolj išče tarčo in ne udarja več na pamet

Slovenska boksarska princeska Ema Kozin bo, kot vse kaže, vendarle dočakala težko pričakovani dvoboj za naslov profesionalne svetovne prvakinje prestižnega boksarskega združenja WBC. Za omenjeni šampionski pas v srednji kategoriji se bo pojutrišnjem v Donauwörthu na Bavarskem pomerila z izkušeno Urugvajko Chris Namus. Obračun med njima bi moral biti že 18. aprila, ko so ga preložili zavoljo ukrepov proti širitvi novega koronavirusa, iz istih razlogov je v bližnjo Donavo padel tudi njun dvoboj 5. septembra.



»Seveda nam odpovedi niso bile pri srcu, toda z njimi smo, če dobro premislim, pridobili čas za priprave. Ocenjujem, da je začela Ema v tem obdobju tehnično dozorevati, postala je močnejša in boljša v vseh prvinah boksa, njen napredek je jasno viden na treningih. Če ji je prej dobro uspel vsak drugi ali tretji sparing, nas je v zadnjem obdobju navduševala na vsakem,« je trener Rudolf Pavlin zadovoljen s pripravljenostjo svoje varovanke.



Da je nared za doslej največji dvoboj v karieri, je prepričana tudi Kozinova. »Lahko bi rekla, da sem – tako v tehničnem kot taktičnem pogledu – v življenjski formi. Seveda sem se na treningih spopadala tudi z manjšimi nihanji, brez katerih v vrhunskem športu očitno ne gre, če pa potegnem črto, se tako dobro in močno še nisem počutila,« je razkrila 21-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi in v isti sapi pristavila, da so postali njeni udarci močnejši in obenem natančnejši.

Sparirala le s fanti

»Zdaj ne udarjam več toliko na pamet, ampak bolj iščem tarčo, pa naj gre za glavo ali telo,« je pojasnila Kozinova, ki je znova sparirala zgolj s fanti. Tehniko je tako na treningih pilila z boksarjem Jako Hladom, Davidom Forsterjem (borcem v MMA) ter bratoma Mirkom in Sašem Vorkapićem, novomeškima asoma v tajskem boksu. Vajeti pri njenih pripravah je prevzel naš nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist Redžo Ljutić, ki bo tudi tokrat najuspešnejšo slovensko boksarko vodil iz kota skupaj s Pavlinom.



»Veliko smo delali na Eminem gibanju, na njenih napadih z odmikom, da bo lažje prišla mimo Chrisinih dolgih rok (Namusova je po uradnih podatkih s 174 centimetri za tri centimetre višja od Kozinove, op. p.),« je pojasnil Ljutić in pristavil, da je najmlajša profesionalna svetovna prvakinja v zadnjih mesecih napredovala tudi v dojemanju navodil. »Ni mi treba več petkrat razlagati, kaj naj stori, zdaj takoj razume, kaj želim od nje,« je razložil večkratni evropski in svetovni prvak v tekvondoju. Ne dvomi, da se bo naša šampionka v zgodovino vpisala kot prva slovenska svetovna prvakinja ugledne organizacije WBC, ki med poznavalci boksa uživa največjo veljavo. Mimogrede: z območja nekdanje skupne države Jugoslavije sta si (zeleni) šampionski pas omenjenega združenja lastila zgolj legendarni Hrvat Mate Parlov (leta 1978 v poltežki kategoriji) in Črnogorec Dejan Zlatičanin (2016–2017 v lahki kategoriji). O uspehu je prepričana tudi Kozinova.



»Že to, da lahko boksam za takšen pas, je izjemno. Naredila bom vse, da ga bom tudi osvojila, pa če se bom morala za to v soboto v Donauwörthu postaviti na glavo,« je še poudarila študentka 3. letnika finančne matematike na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.