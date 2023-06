Zasuk v zadnjem krogu in impresivna predstava Nakamure

Američan Hikaru Nakamura je zmagovalec enega od najmočnejših super turnirjev leta v Stavangerju, potem ko je v zadnjem krogu ugnal do tedaj vodilnega rojaka Fabiana Caruano. Slednji je sicer imel pred odločilno partijo dve točki in pol prednosti. A edinstveni sistem točkovanja na turnirju daje zmagovalcu tri točke za zmago v standardnem tempu, natanko toliko, kot jih je potreboval Nakamura.

Črni na potezi Gukeš – Nakamura, Stavanger 2023. Kako je črni prišel do materialne prednosti? REŠITEV: 1…La2! Daleč najboljša poteza, po kateri beli ne more braniti svojega kmeta na d4, ob tem pa zanj tudi ne bo dobil ničesar v zameno. Nakamura je v nadaljevanju svojo materialno prednost počasi in zanesljivo pretvoril v celo točko.

Z belimi figurami je 35-letni Američan poskusil z zelo ostro različico igre dveh skakačev, v kateri je hitro prišel do prednosti kmeta, a je moral tekmecu prepustiti pobudo, prostorsko prednost in lovski par. Vzdrževanje dinamičnega ravnotežja je od črnega zahtevalo zelo natančno in energično nadaljevanje, čemur pa Caruana očitno ni bil kos, saj je že v 17. potezi naredil napako, po kateri se ni več mogel rešiti. Nakamura je zanesljivo stopnjeval svojo prednost in tekmecu ni dopustil nikakršnih možnosti za protiigro. Njegov odpor je dokončno zlomil v 55. potezi.

Dobičkonosni splet

Nakamura je zaokrožil izjemno vrnitev na turnirje v živo, potem ko v obdobju pandemije zelo dolgo ni sedel za pravimi šahovnicami. Še pred slabim letom in pol je bil z ratingom 2736 na 22. mestu svetovne lestvice, po zmagi v Stavangerju pa se je ponovno približal ratinškemu mejniku 2800 točk in zdaj zaostaja le še za Magnusom Carlsenom. Niz uspehov pripisuje predvsem sproščenosti, saj ne čuti tolikšnega pritiska kot tekmeci. Njegov glavni vir prihodka namreč predstavlja zelo priljubljeno in dobičkonosno prenašanje ter ustvarjanje šahovskih vsebin na spletnih platformah Twitch in YouTube, na katerih ga spremlja več kot milijon sledilcev. Očitno na ta način ohranja dovolj visoko raven, ki mu omogoča osvajanje najmočnejših turnirjev.

Šahovski diagram FOTO: Matej Šebenik

Tretje mesto v Stavangerju je zasedel indijski mladenič Gukeš Domaraju in dokazal, da sodi med elito. Eno večjih razočaranj na domačih norveških tleh je doživel nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen. Prvič po letu 2007 na turnirju ni dobil niti ene partije v standardnem tempu in ob tem je izgubil kar 18 točk ratinga. Ob osmih remijih je zmagal v sedmih podaljšanih igrah, kar je dokaz, da ohranja občutek za hitrejše discipline, a to je bilo tokrat dovolj zgolj za šesto mesto med desetimi udeleženci. Njegove zadnje predstave in precejšnje pomanjkanje motivacije krepijo ugibanje, ali se njegova dominacija po več kot desetih letih vendarle končuje.