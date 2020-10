Žarometi za peto sezono alpske lige

Malce z zamudo, a vseeno: pred vrati je sezona št. 5 v alpski hokejski ligi. Zastor se bo dvignil jutri, pri nas pa kar takoj z najbolj privlačno tekmo slovenskih ledenih ploskev. Zmaji in železarji se bodo tretjič pomerili v tej sezoni, po tekmah v poletni ligi na Bledu in na pokalnem turnirju HZS jutri (Tivoli, 17.30) za točke alpske lige. V tej bo nastopilo 16 moštev (v prejšnji sezoni 18), start pa je poznejši od tradicionalnega septembrskega, kajpak zaradi zapletov z zoprnim virusom.



Tako kot nazadnje bosta slovenski hokej v mednarodni druščini z Avstrijci in Italijani predstavljali moštvi SŽ Olimpije in SIJ Acronija Jesenic, prvi bodo branili lovoriko iz zadnje zaključene sezone 2018/19, železarji pa so prejšnjo sklenili na 3. mestu pred začetkom načrtovane končnice in bili glede izhodišča v prednosti pred takrat četrtouvrščenimi Olimpijinimi hokejisti, vendar pa izločilnih bojev zaradi pandemije ni bilo več.



A zdaj so ledene ploskve spet oživele, vrača se tudi alpska liga, tokrat z dvema moštvoma manj kot v preteklosti – v druščini ni več Zell am Seeja in podružnične dunajske zasedbe. Ostaja pa seveda neuresničena in za zdaj zares nedosegljiva želja prvega operativca hokejske zveze in našega dolgoletnega reprezentanta Dejana Kontreca, da bi naši dve vodilni moštvi igrali v najvišjem regionalnem hokejskem razredu (ICEHL), alpska liga pa bi ponudila svoje bivališče še vsaj dvema drugima slovenskima kluboma. Na derbi le s sezonsko vstopnico Realnost je pač takšna, kot je, Jesenice so zdaj pred svojo peto sezono v tem tekmovanju (prej so igrale tudi v predhodni mednarodni ligi), za Ljubljančane je to sezona z oznako zaporedne številke 4. Slednji so si sicer v zadnjih mesecih močno želeli v omenjeni višji ligaški razred, temu primerno zviševali proračun in krepili moštvo, a za odločilni korak je bilo še prezgodaj. Vodilni avstrijski hokejski klubi zaradi izkušenj iz preteklosti in denarnega sesutja najprej v Podmežakli (2012.) in nato v Tivoliju (2017.) zelo zadržano, če že ne odbijajoče, razmišljajo o slovenski navzočnosti v ligi najvišjega razreda. Obenem tudi letna pristojbina 250.000 evrov predstavlja vse prej kot mačji kašelj v tem komercialno naravnanem tekmovanju.



Jutrišnji derbi? Zanimiva sta bila že prva dva, zlasti uvodni blejski v poletni ligi, ki ga je pospremilo 500 glasnih gledalcev. Zdaj imajo pri ljubljanskem klubu dovoljenje za dogodek s 400 obiskovalci, vstopnic za jutrišnjo tekmo ne bodo prodajali, v dvorani bodo le lastniki sezonskih vstopnic, pokrovitelji in povabljenci kluba ter uradne osebe.



Domače moštvo bo vodil Gregor Polončič, ki je začasno nasledil odstavljenega Iva Jana. »V soboto se bomo držali resnice, da je bolje več pokazati na ledu kot govoriti. V tem trenutku je pred nami težka naloga. Predvsem moramo pridobiti nazaj samozavest in zaupanje vase.« Jeseniški strateg Mitja Šivic, ki je prejel številne pohvale za pripravo in vodenje moštva na prejšnjih dveh derbijih, pred jutrišnjim opozarja: »Nihče med našimi igralci si ne sme misliti, da bo po dveh zmagah naše delo lažje. Če ne bo stoodstotnega pristopa, ne bo uspeha.«