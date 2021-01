Zaro s Kielovo miselnostjo v Egipt

Več kot eno leto je minilo, odkar so slovenski rokometaši odigrali zadnjo tekmo v domovini. Četrtega januarja lani so se po zmagi proti Črni gori odpravili na Švedsko, kjer so osvojili 4. mesto in si prislužili laskavi naziv slovenske ekipe leta. Jutri ob 20. uri bodo prvič pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa gostili tekmo za točke.



V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bosta čez leto gostili Madžarska in Slovaška, bodo Slovenci jutri ob 20. uri v celjski dvorani Zlatorog želeli ponoviti predstavo iz drugega polčasa sredine tekme na Nizozemskem in rokometašem iz dežele tulipanov takoj preprečiti, da bi se razigrali, kot so se v Almeru, kjer so v prvem polčasu vodili že za štiri gole. V drugem delu so slovenski fantje pokazali moč in ga dobili z 20:8 za končno zmago s 34:23. V napadu se je izkazala desna stran, kapetan Jure Dolenec in Blaž Janc (po 7) in povratnik Dragan Gajić (5) so dosegli več kot polovico zadetkov. Slednji se bo po dolgem času v dresu z državnim grbom vrnil v svoje mesto.



Slovenska obramba je bila v prvem polčasu neuigrana, poznalo se je, da fantje niso bili skupaj skoraj leto od zadnje tekme v Stockholmu. V drugem pa se je v njej takoj odlično znašel še en povratnik Matej Gaber, ki ga zaradi poškodb ni bilo od SP 2017. Obramba bo morala bolje paziti na brata Smits, ki sta zbrala 12 golov.



Slovenci, ki jim je koronavirus preprečil jesenski tekmi s Poljsko in Turčijo, so se z visoko zmago takoj zavihteli na vrh skupine 5, v kateri so Poljaki začeli z zmago v Turčiji. Dobra predstava proti oranžnim tekmecem bi bila najboljša popotnica na svetovno prvenstvo v Egiptu. Slovenci bodo v deželo faraonov odpotovali s hrvaškimi kolegi v torek, v četrtek jih čaka prva tekma proti Južni Koreji. Tekmici v predtekmovanju v Aleksandriji bosta še Belorusija in Rusija.

S kolenom je vse v redu

Vranješ bo na sredozemsko obalo odpeljal 19 igralcev, enega manj od dvajseterice, ki se je zbrala v Laškem. Tilen Kodrin in Urh Kastelic sta včeraj še čakala na izvide testov na covid-19, je pa Miha Zarabec včeraj v dvorani Tri lilije opravil prvi trening. Ko se je vrnil iz Nemčije, kjer je v Kölnu s Kielom osvojil ligo prvakov, je imel namreč težave s kolenom in je te dni vadil s kondicijskim trenerjem Primožem Porijem. »V finalu proti Barceloni sem dobil udarec, koleno je oteklo, vendar ni nič hujšega. Na Nizozemsko nisem šel iz preventivnih razlogov, se pa veselim nedeljske tekme,« je povedal Trebanjec, ki so mu v reprezentanci vsi iskreno čestitali, tudi poraženci F4 (Dolenec, Janc, Domen Makuc in Blaž Blagotinšek; Gašper Marguč se je tokrat odpovedal nastopu).



Zaro je priznal, da mu je bilo težko gledati tekmo z Nizozemci po televiziji. »Veliko težav smo imeli, Nizozemci so zadevali vse, mi pa smo se mučili. Ampak to je normalno, ker tako dolgo nismo bili skupaj. V nadaljevanju se je vse postavilo na svoje mesto in verjamem, da v Celju ne bo takšnega stresa, saj je kakovost na naši strani,« je odločen Zarabec, ki že pogleduje proti Egiptu: »V Kölnu sem se znova prepričal, da je vsak tekmec premagljiv, tako mora razmišljati tudi reprezentanca, ki lahko naredi zares veliko. Zanima me samo kolajna!«