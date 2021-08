Zaradi zlate Janje tečejo solze: »Jokaš ti, joka on, jokamo mi vsi«

Dala je vse

Bali so se, da bo prelahko

Kraljica, mašina, slovenska Serena in Tiger

Slovenci so bili danes prikovani pred televizijske zaslone in z nestrpnostjo pričakovali nastop. 22-letna Korošica je z izjemno predstavo spisala zgodovino in potrdila, da je trenutno za razred ali dva boljša od svojih nasprotnic ter si priplezala prvo olimpijsko odličje v športnem plezanju. Janja je po tekmi priznala, da je bila to najtežja tekma v njeni karieri in dodala, da še sama ne ve, kako točno ji je uspelo, da je ostala tako zbrana in osredotočena.Na instagramu plezalnega centra Verd, kjer Janja tudi trenira, so zapisali tako: »Jokaš ti, joka on, jokamo mi vsi. Hvala, Janja Garnbret t za tale zgodovinski nastop. Res si carica in lahko se ti klanja CEL f****** SVET.tebi pa kapo dol, da si ves čas točno vedel, kaj Janja potrebuje za dosežek takega uspeha.« (nelektorirano), vodja plezalnega centra Verd je z nami delil svoj pogled na zgodovinski uspeh slovenske plezalke in razkril, kaj ga je najbolj skrbelo.»V hitrosti je naredila največ, kar je lahko. Po rezultatu samem bi lahko z malo sreče pri žrebu bila uvrščena še višje, ampak po sami hitrosti pa je šla najboljše do zdaj. To je bilo super. Pri balvanih pa je taktično zadnjega izpustila in na tak način prihranila nekaj moči. Bila je edina, ki je dosegla dva vrha in pokazala, da je v tem za razred ali dva boljša od drugih. V težavnosti pa so že vse bile nekoliko utrujene, a Janja je bila najvišje,« je strnil občutke Grom, ki je povedal, da sam ob spremljanju finalne tekme ni bil pretirano nervozen.Če je Janjine konkurentke skrbelo, da bodo smeri pretežke, pa je Janjo skrbelo, da bodo prelahke. A njeni strahovi so bili odveč. »Težavnost je bila primerna, ker je bolje, da so smeri težke in da se tekmovalke loči med sabo, kot pa da so prelahke in se na koncu upošteva čas, ki pa pri plezanju nima nekega pravega mesta. No, vsaj jaz gledam na to tako. Bal sem se, da bodo taktizirali v korist Japonk in postavili malo lažje smeri, a k sreči ni bilo tako. Vesel sem, da je bilo tako. Če je smer prelahka, ne pride do izraza tehnična pripravljenost, temveč tempo, ki pa ima vsak svojega,« je dejal Grom.Razkril je še, da Janja šele leto in pol trenira tudi hitrostno disciplino, torej od takrat, ko je postalo jasno, da bo lahko le na tak način prišla do olimpijskega odličja. Prav v tej disciplini je v tem času tudi najbolj napredovala. »Mislim, da zanjo ni bil to velik pritisk, ker dobro funkcionira pritisku. Ona sama je vedela, kaj zna in da lahko osvoji zmago. Morala je le slediti temu.«​Kljub temu, da se zdi, da je Janja osvojila vse kar se v plezanju osvojiti da, pa Grom pravi, da ji zagotovo ne manjka ciljev in tekem za naprej. »To je njeno življenje in gotovo bo šla naprej.« Dodal pa je še, da ga za prihodnost slovenskega plezanja ne skrbi, ker je za plezanje veliko zanimanja in talenta glede na populacijo, ki jo imamo. »V plezalnih centrih po Sloveniji veliko pleza.«Navdušenja nad Janjinim uspehom ne morejo skriti niti politiki in znani Slovenci, ki so se tako odzvali na novo slovensko odličje.Janjina predstava odmeva tudi v tujini. O njej so med drugim zapisali, da dominira tako kot sta v tenisu in golfu svoj čas dominiralain. Pravijo, da ji nihče ne pride niti blizu, kaj da bi šele ogrozil njeno prevlado. Med drugim so jo okronali za kraljico, ji nadeli vzdevek 'mašina' in olimpijska junakinja v pravem pomenu besede. »Če si še niste ogledali športnega plezanja, si ga zavrtite. Janja je dobesedno 'razturala',« se glasi eden izmed zapisov.