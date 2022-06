Tik pred Tourom nov pretres med slovenskimi kolesarji

Kolesarska ekipa Bahrain-Victorious je javnosti sporočila, da so organi pregona v Evropi pod vodstvom evropskega policijskega urada Europol danes preiskali domove nekaterih članov ekipe zaradi suma dopinških nepravilnosti. Po informacijah kolesarskega portala Velonews so v Sloveniji preiskali tudi domovanje šefa ekipe Milana Eržena. Preiskave so potekale v več državah, vključno s Slovenijo, Poljsko in Španijo. Ekipa Bahraina je navedla, da so bile racije neposredno povezane s preiskavo hotelskih sob med lanskim Tourom, ko je v prostore ekipe 15. julija vdrlo 50 policistov. »Nekaterim kolesarjem in osebju ekipe so danes pred odhodom na dirko po Franciji preiskali domove,« se danes glasi začetek izjave za javnost ekipe, ki bo na Touru nastopila z dvema Slovencema, Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom.

Preiskave škodijo ugledu

»Ekipa je vedno delovala na podlagi najvišjih standardov profesionalnosti v kolesarstvu, vključno z integriteto vseh profesionalnih članov in tekmovalcev. Ekipa konstruktivno sodeluje pri vseh postopkih in z vsemi pristojnimi institucijami,« so še zapisali. Sobe v Pauju, v katerih so bivali člani ekipe, je lani 15. julija preiskal urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, a kasneje rezultatov preiskav ni sporočil javnosti. Pri Bahrainu so izpostavili, da se tudi pred letošnjo izdajo največje dirke nadaljuje poskus namenoma škoditi ugledu posameznikov in članov ekipe.

Nekaterim kolesarjem in osebju ekipe so danes pred odhodom na dirko po Franciji preiskali domove. FOTO: AP

»Bahrain-Victorious je bil edina ekipa na lanski dirki po Franciji, ki je bila podvržena tovrstnim preiskavam. Ekipe doslej niso obvestili o napredku, rezultatih ali kakršnih koli drugih povratnih informacij tožilstva v Marseillu.« Ekipa je tudi zahtevala dostop do izsledkov lanskih hišnih preiskav, a pri tem ni bila uspešna. Lani so po mnenju Bahrain-Victoriousa preiskovalci kmalu po opravljeni preiskavi nezakonito posredovali podatke o zaseženih predmetih, na podlagi katerih je bil kasneje objavljen članek v strokovni medicinski reviji.

Brez povratnih informacij

»Revija je navedla, da ekipa ni posedovala prepovedanih substanc. Kljub temu takšno vedenje preiskovalcev vzbuja dvom o verodostojnosti preiskave, saj informacije o preiskavi francoskih oblasti prihajajo v medije. Nasprotno pa ekipa ne prejme nobenih informacij.« Za ekipo sicer tekmujeta tudi Domen Novak in Matevž Govekar, ki se ji je pridružil 1. junija letos. Pri Bahrainu so prepričani, da preiskava tik pred začetkom dirke po Franciji (ta se bo v Københavnu začela v petek) poraja dvom o smiselnosti početja policije. Dodali so še, da bodo s pristojnimi organi še naprej transparentno sodelovali, upajo pa, da bodo vse ekipe obravnavane enakopravno.

Lani je preiskavo vodil urad OCLAESP, v Marseillu pa je preiskavo 3. julija lani uradno odprl državni tožilec. Obisk je takrat za spletni kolesarski portal Cyclingnews potrdil prav Eržen. V izjavi tožilstva v Marseillu so takrat začeli preiskavo ekipe v povezavi z morebitnim »pridobivanjem, prevozom, posedovanjem in uvozom prepovedanih snovi ali metod«, je lani poročal cyclingnews.com.