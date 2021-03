Skoraj se je zjokal: To ni bil Roglič, to je bil avion (VIDEO)

Oba slovenska kolesarska zvezdnika sta ob začetku nove sezone že napovedala, da bosta tudi to leto kraljevala na cestnih dirkah svetovne serije.že ima v žepu dirko po ZAE, očitno bo po današnjem izjemnem napadu kmalu pospravil še drugo - Tirreno-Adriatico.pa je medtem sezono šele začel, za tekmece na dirki Pariz-Nica je pravi strah in trepet.Tudi danes je odmeval njegov napad na etapno zmago, v katerem se je v strahovitem tempu otresel zasledovalcev, v zadnjih metrih pred ciljem pa prehitel še ubežnika, Švicarja. Nekateri so menili, da mu je Zasavec precej trdosrčno odvzel zmago, potem ko je mladec tako trdo garal v begu, a v športu pač ni daril, zmaga je rezervirana za najboljšega.Le 50 metrov je bil oddaljen od velike zmage, ko je mimo njega proti cilju poletel Roglič. Kot je pozneje v cilju dejal, se mu je zdelo, kot da bi mimo njega poletel letalo. »Tako hitro je šel mimo, da sem se že bal, da se bom prehladil,« se je šalil 24-letnik in dejal, da ni najboljšemu kolesarju sveta ničesar zameril.»Seveda, v prvem trenutku sem se skoraj razjokal. Sam pri sebi sem si mislil, da je bila to moja zmaga. Bil sem že povsem na koncu, ostalo mi je le še 20 metrov, ko je mimo mene poletel avion. V tistem trenutku si pač razočaran. A na koncu lahko rečem, da je bila vse skupaj dobra izkušnja in da sem lahko zadovoljen. Prehitel me je le najboljši na svetu, seveda pa sem bil v cilju precej potrt,« je za cyclingnews pripovedoval Mäder.Roglič je o tem, da je Švicarju ukradel zmago dejal le, da je pač videl svojo priložnost in jo izkoristil - tako kot vedno.