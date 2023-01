Zaradi Kulma Lovro Kos že čuti strahospoštovanje

Lovro Kos, 23-letni smučarski skakalec iz Rudnika pri Moravčah, je z dosežki v uvodnem delu poolimpijske zime 2022/23 presegel svoja pričakovanja. Po dobri tretjini v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaseda 17. mesto, najvišje pa se je zavihtel v Oberstdorfu, kjer je bil sedmi.

»Glede na to, kako sem skakal jeseni, sem se bal, da bo dosti slabše. A potem sem ujel kar dober ritem. Pozitivno sem bil presenečen tudi s svojimi nastopi na nedavni novoletni turneji. Če bi se moral oceniti, bi si dal prav dobro oceno. Že drugič zapored sem namreč zbral osem tekmovalnih skokov, kar je bil tudi moj cilj. Če bi mi kdo pred začetkom ponudil, da bom na vseh štirih postajah osvojil točke za svetovni pokal, bi takoj podpisal. Upam le, da se bom kdaj v prihodnjih letih skupno povzpel še kakšno stopnico višje,« je pred dnevi razmišljal član ljubljanske Ilirije, ki bo ta konec tedna sploh prvič tekmoval na Japonskem. »Malo sem se pozanimal pri kolegih in so mi zatrdili, da je skakalnica v Saporu res lepa. Zato se že zelo veselim preizkušenj na Japonskem,« je poudaril Kos, ki je z mešanimi občutki pospremil svojo predstavo minuli vikend na spektaklu v Zakopanah. Z nastopom na moštveni tekmi, na kateri se mu je v prvi seriji prikradla precejšnja napaka, ni bil zadovoljen, na posamični, na kateri je bil 13., pa sta mu oba skoka uspela kar dobro.

Tolažil je Roka

»Zaradi tega, kako se odvija sezona, sem res vesel. Medtem sem se prepričal, da se lahko v skokih, če ti kdaj ne gre, hitro pobereš, zato ne kaže prekmalu obupati,« je pojasnil Lovro. Na Poljskem je tolažil mlajšega klubskega sotekmovalca Roka Masleta, ki se mu je ob ognjenem krstu v svetovnem pokalu z 31. mestom le za malo izmuznila prva točka. »Rok je bil zaradi tega res malo razočaran. Rekel sem mu, naj se ne živcira, saj sem sam na prvi tekmi pristal na 54. mestu,« je razkril, kako je poskušal med vožnjo proti domu spraviti v dobro voljo pet let mlajšega skakalca iz Ilirije, ki mu izkušenejši kolegi niso pripravili nobenega krsta. »Hvala bogu je s tem konec. Tudi mene niso krstili.«

Ker mu misli še ne uhajajo proti velikemu vrhuncu zime – nordijskemu SP v Planici (med 22. februarjem in 5. marcem) –, ne čuti pritiska. »Verjetno se bo začel sčasoma in nato postopoma povečeval, ko se bo vnela borba za mesto v ekipi. Za zdaj je verjetno zanesljiv le Anže Lanišek, se pa lahko hitro marsikaj spremeni,« je iz lastnih izkušenj povedal Kos in dodal, da že čuti pritisk oziroma strahospoštovanje zaradi Kulma, kjer bodo čez teden dni na sporedu prvi poleti v sezoni.

Zanimivo, da si Lovro še vedno sam šiva drese, ker pač najbolj zaupa prav sebi. »Novega sem si naredil za turnejo, preizkusil pa sem ga že prej na državnem prvenstvu in izkazal se je za zelo dobrega. Predvsem poleti, ko imam več časa, kakšen dres sešijem tudi za mlajše klubske kolege. Na srečo imamo pri Iliriji ustrezen šivalni stroj, za kar se moram zahvaliti tudi Špeli Rogelj,« je še dejal Kos.