Zaradi bolezni goveda skrajšali gorsko etapo – prelaz Col des Saisies izpuščen

Organizatorji dirke po Franciji so bili prisiljeni v nepričakovano, a nujno spremembo 19. etape med Albertvillom in La Plagnom. Zaradi izbruha nodularnega dermatitisa, zelo nalezljive bolezni, ki prizadene predvsem govedo, bodo kolesarji namesto predvidenih 129,8 kilometra prevozili le 95 kilometrov.

Izbruh bolezni so potrdili v čredi goveda na območju prelaza Col des Saisies, ki bi sicer predstavljal pomembno točko v današnji zahtevni gorski etapi.

Ker bolezen zahteva takojšnje ukrepe, vključno z usmrtitvijo okuženih živali, in da bi preprečili dodatno stisko lokalnih kmetov, so se organizatorji v sodelovanju z oblastmi odločili za spremembo trase.

Etapa se začne pozneje, a dirka se nadaljuje

Etapa se bo vseeno začela v Albertvillu, kot je bilo načrtovano. Ceremonialni štart bo ob 14.30, torej eno uro kasneje kot prvotno predvideno. Po sedmih kilometrih parade bodo kolesarji krenili proti cesti D925, kjer bo uradni štart. Trasa se bo nato spet priključila prvotni poti tik pred krajem Beaufort, pri 52,4 kilometru.

Čeprav izpuščeni prelaz Col des Saisies predstavlja izgubo pomembnega gorskega izziva v zadnjem tednu dirke, organizatorji zagotavljajo, da sprememba ne bo bistveno vplivala na celoten potek tekmovanja. Ob tem so izrazili solidarnost s prizadetimi kmeti in poudarili, da so bile razmere izredne.

Tour se nadaljuje, a krave tokrat pišejo zgodovino.