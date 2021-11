Zaostajali že 11 točk, a so bili prvaki

Še eno v nizu zamujenih priložnosti v domačem nogometnem prvenstvu so si v 16. krogu 1. SNL privoščili državni prvaki iz Mure. Samo neodločen razplet proti Domžalčanom je v pravljičnem svetu družabnih omrežij odstavil nedotakljivega trenerja Anteja Šimundža, v realnem pa ima 50-letni Mariborčan na trenerskem stolčku Mure vse vajeti v svojih rokah. Ključni mož črno-belih je poleg vseh vzponov prekmurskega kluba tudi vzgojitelj reprezentantov iz Fazanerije, med katerimi se je na seznamu selektorja Matjaža Keka znašel Korošec na začasnem, že štiri leta in pol dolgem delu, Žan Karničnik.

Prva liga Telemach Koper 16 9 3 4 27:18 30 Maribor 16 9 3 4 24:18 30 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Bravo 16 6 6 4 13:10 24 Mura 16 5 7 4 20:22 22 Domžale 16 4 5 7 21:26 17 Celje 16 6 3 7 19:20 21 Tabor 16 4 4 8 15:14 16 Radomlje 16 4 4 8 18:27 16 Aluminij 16 3 6 7 14:20 15

»Nič ne vem o tem,« je na hitro opravil z govoricami o trenerjevem odstopu in se raje usmeril na klubske in svoje dosežke. »S svetlobno hitrostjo se v prekmurskem obdobju vrti moja nogometna kariera. Še posebno v zadnjem poldrugem letu, ko smo osvojili pokalni in državni naslov. Nagrada za vse je bil selektorjev poziv. Večje časti ni,« je ob svojem drugem reprezentančnem druženju vzhičen 27-letni branilec, ki ga je iz vijolične družine k črno-beli preusmeril prav Šimundža.

»Ne gojim nobenih zamer do Maribora. Takrat je bila konkurenca v moštvu izjemna, težko se je bilo prebiti v ospredje, a hkrati me je postavil na nogometni zemljevid,« je bil spoštljiv do vijoličnega kluba, pri katerem, kot še nekaj drugih zdajšnjih soboških vodij, ni dočakal priložnosti. Pri Muri in pod Šimundževo taktiko jo je. In jo tudi je izkoristil. Trenutno je edini reprezentant državnega prvaka.

Tekmeci ti ne pustijo dihati

Na klubski ravni se Mura sooča s težavnostjo tekmovanja na dveh frontah. Zato tudi šepa v ligi. »Spomladi smo zaostajali že 11 točk, a bili prvaki. Pozimi bomo imeli dovolj časa za počitek in vrnitev šampionske forme. Samo zdržati je treba še nekaj tekem in ostati pod desetimi točkami zaostanka,« je bočni branilec, po potrebi pa tudi srednji, odkril tekmovalne načrte Mure do konca jesenskega dela prvenstva. Toda to obdobje bo peklensko. Evropa in sloviti tekmeci ne dopuščajo počitka.

»Ritem je hud, tekmeci ti ne pustijo dihati. Na igrišču je videti takole: ko izgubijo žogo, se bliskovito zapodijo, da bi si jo povrnili. To počnejo v visokem ritmu in tako pogosto, da nam po uri igre pojenjajo moči. Če k temu dodaš še kakovost posameznikov, potem ni rešitve. Ste videli, kakšno razliko so v 15 minutah naredili Tottenhamovi 'rezervisti' Son Heung-min, Harry Kane in Lucas Moura?« je Žan slikovito in odkrito pojasnil razliko med Evropo in SNL.

Remi v Fazaneriji Izid 16. kroga 1. SNL – Mura: Domžale 1:1 (Amadej Maroša 27.; Andraž Žinič 41.)

Formulo, kako se vrniti v šampionski ritem, Sobočani spoznavajo v Evropi, s katero pa se neprikrito spogleduje Korošec iz Radelj ob Dravi in z začasnim stalnim prebivališčem v Murski Soboti. »Res je, da se trenutno ne morem pritoževati nad zaslužkom, toda kariera nogometašev je kratka, zato jo velja čim bolje unovčiti. Kdo ve, morda bom že pozimi odšel v tujino. Tega ne skrivam, a ne za vsako ceno. Tudi klub mora biti zadovoljen,« ni skrival možnosti, da bi lahko že pozimi odšel v tujino.