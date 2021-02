Žan se počasi sestavlja

Francoz Mathieu Faivre je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Banskem. Drugo mesto je osvojil Švicar Marco Odermatt (+0,75), tretji je bil Francoz Alexis Pinturault (+0,81). Žan Kranjec (+1,59) je tekmo končal na šestem mestu. Štefan Hadalin je boj končal že v prvi vožnji na 36. mestu.



Kranjcu je po prvi vožnji mu je kazalo še bolje, saj je bil z zaostankom 89 stotink sekunde na četrtem mestu. »Seveda danes smo zadovoljni z Žanom, v prvem teku je bil že zelo podoben samemu sebi, imel je dva super odseka. Počasi se sestavlja. Zdaj bo malo predaha in bomo lahko malo trenirali in mislim, da bo v Kranjski Gori pripravljen, da bo pokazal svoje najboljše smučanje. Danes so bili pogoji malo drugačni, kot včeraj. Štefan se v njih ni znašel. Temu primeren je v takšni konkurenci tudi rezultat. Generalno pa smo s tekmama včeraj in danes zadovoljni. Včeraj je bil Štefan prvič med deset, danes Žan na šestem mestu, to je lepa popotnica za domače tekme,« je ocenil trener slovenske moške vrste za slalom in veleslalom Klemen Bergant.



Do konca sezone sta še dva veleslaloma. Boj za mali kristalni globus v seštevku discipline se bo lahko razpletel že pred finalom v Lenzerheideju, in sicer v Kranjski Gori, ki bo moško svetovno karavano gostila na veleslalomu in slalomu za pokal Vitranc 13. in 14. marca.

