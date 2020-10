Žan mora napadati vrh že v Söldnu

Žan je pokazal, da se lahko bori prav za veleslalomski vrh, in zato zanj ne bo zavore.

Natanko še en teden loči slovensko alpsko smučarsko ekipo v tehničnih disciplinah do tradicionalnega uvoda v sezono na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Pri vseh reprezentancah vedno znova ugibajo o svoji tekmovalni pripravljenosti, posebne razmere zadnjih mesecev pa so še vidneje zastavile marsikatero vprašanje. O tem smo se pogovarjali s, glavnim trenerjem naše moške zasedbe za slalom in veleslalom.»Glede naravnih razmer so se prepletali tako dobri dnevi kot tudi slabi. Če zdaj potegnem črto in se ozrem na vse, kar smo si začrtali, sem zadovoljen, da smo imeli dobre priprave. Prav veliko izbire pa ni bilo, v Evropi sta bolj ko ne največkrat ustrezne razmere za vadbo ponujala le Zermatt in Saas Fee v Švici.«»Nisem navdušen nad zadnjim tednom, saj nam jo je – tako kot vsem reprezentancam, ki zdaj opravljajo sklepni trening pred začetkom sezone – dodobra zagodlo vreme. Od sedmih dni so bili le trije spodobni za smuko. Toda vsemu se moramo prilagoditi, kajpak tudi razmeram, saj te med sezono ne bodo vedno brezhibne. Meni pa je vendarle najbolj pomembno, da sta takokotdobro pripravljena na sezono.«»Očitno res. Preveč je že snežilo, na vseh avstrijskih ledenikih je bilo podobno. Spremljali smo različna smučišča kot naše visokogorske bazne tabore, zelo veliko smo se v zadnjih dneh ukvarjali z logistiko. Toda ne glede na to, kje bomo preživeli zadnje dneve pred sredinim odhodom v Sölden, se moramo sprijazniti z muhastim oktobrom in se poskusiti kar najbolje ogreti za start.«»Tu ni več izbire. Žan je pokazal v prejšnji sezoni, da se lahko bori prav za veleslalomski vrh, in zato že na uvodni tekmi zanj ne bo zavore, kar takoj bo startal zelo ambiciozno s ciljem pokazati, kam spada. Za Štefana sem pa zelo vesel, da je tudi glede telesne pripravljenosti in moči opravil skok navzgor, zato tudi od njega pričakujem konkurenčne predstave.«»Avstrijci so tam na pripravah, ob koncu tedna bodo imeli kvalifikacijsko tekmo za postavo na tem prvem tekmovalnem preizkusu sezone. In kot vem, tako kot na drugih prizoriščih tudi oni v zadnjih dneh niso prav uživali v razmerah za smuko. Pod mogočno skalo je na progi precej kamnov, treba je temeljito čistiti, moramo pričakovati, da nam bo pod smučmi že za uvod v sezono močno ropotalo, saj bodo polivali sneg in očitno za tekmo pripravili zelo trdo podlago.«