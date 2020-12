Žan Kranjec: To je bila najtežja tekma moje kariere

Za najboljšim slovenskim alpskim smučarjemje najtežja tekma v karieri. Pred desetimi dnevi se je namreč smrtno ponesrečil njegov oče Vseeno se je 28-letni Vodičan zbral in se v Alti Badii že vrnil na tekme svetovnega pokala. Glede na pretresljivi dogodek in težke čase, ki jih preživlja, je končno 9. mesto kajpak velik uspeh, ki so ga v ekipi pospremili zelo čustveno. Žan je tudi nastopil s posebnim sporočilom na čeladi »Žan je danes sigurno imel eno najtežjih, če ne najtežjo tekmo v karieri. Pripravil se je, se boril, je pa dejstvo, da danes ni bilo vse odvisno od njega, ampak tudi od opreme, ki jo uporablja. Z Žanom moramo biti danes zadovoljni,« je po ganljivem nastopu najboljšega slovenskega veleslalomista dejal glavni trener slovenske moške ekipe za tehnične disciplinePrvič po očetovi smrti se je Žan tudi oglasil svojil sledilcem na socialnih omrežjih in zapisal, da je za njim zares najtežja tekma v karieri. »Rad bi se zahvalil svoji družini in vsem, ki ste mi stali ob strani v tem času, ki je zame res zelo težak.«Na njegovo objavo se s spodbudnimi besedami in čestitkami odzvali tudi številni njegovi tekmeci, med drugim mu je za pogumno predstavo čestital današnji zmagovalecprav tako je sočutje z njim delila, ki je letos doživela podobno usodo.