Žan Kranjec je za svojo dušo igral tenis

Žan Kranjec, olimpijski podprvak v veleslalomu iz Pekinga 2022, ne skriva, da bi rad na največji športni prireditvi osvojil še eno kolajno, ki jo bo februarja prihodnje leto lovil v Italiji.

Optimizem mu vliva dobro smučanje na nedavnih pripravah v Saas Feeju, kjer je – kot je razkril 32-letni as iz Bukovice pri Vodicah – naredil korak naprej.

Katerim stvarem ste v dosedanjem delu priprav posvetili največ pozornosti?

»Kar zadeva kondicijske treninge, je bila večina vaj enakih ali podobnih tistim iz prejšnjih let. Morda je bil letos malce večji poudarek na vajah za povečanje eksplozivnosti in hitrosti ter na izboljšanju koordinacije. Glede smučanja pa smo na prvem taboru v Švici več pozornosti posvetili tehniki. Vemo, pri katerih stvareh je dobro, da stopim korak naprej, največjega pa bom naredil, ko se bom znebil vseh dvomov ter si okrepil in utrdil samozavest. Ko bom povrhu na startu spet dovolj sproščen, verjamem, da bom lahko znova pokazal vse, kar znam.«

Že med novinarsko konferenco ste večkrat omenili dvome. Mar niste popolnoma prepričani vase?

»V prejšnji sezoni so se pri meni dejansko pojavili določeni dvomi o opremi, zaupanje vanjo na trenutke ni bilo stoodstotno. Že po koncu sezone pa smo na pripravah v Italiji opravili določene spremembe pri nastavitvah smuči in čevljev, ki so se izkazale za dobre. Nazadnje sem v Saas Feeju dobil potrditev o napredku, zaradi česar imam sedaj veliko večje zaupanje vase.«

Kako ocenjujete svojo zdajšnjo telesno pripravljenost?

»Rekel bi, da je na visoki ravni. O tem sem se lahko prepričal tudi na nedavnem smučanju, saj nisem imel nikakršnih težav z utrujenostjo.«

Vrhunec zime 2025/26 bodo nedvomno olimpijske igre v Cortini oziroma Milanu (med 6. in 22. februarjem), za katere ne skrivate visokih ciljev. Eno kolajno z največje športne prireditve že imate, kot pravite, si želite še eno.

»Na sleherni (veleslalomski) preizkušnji imam, ko se odpravim v startno hišico, pred očmi uvrstitev med najboljšo trojico, če gre pri tem za veliko tekmovanje, je moja želja še toliko večja. Olimpijske igre bodo vsekakor glavni cilj nove sezone, a šel bom iz tekme v tekmo in poskušal na vsaki izvleči kar največ, da bi bil čim višje uvrščen tudi v skupnem seštevku.«

V kratkem se odpravljate na priprave v argentinsko Ushuaio. Kako vam je všeč v najjužnejšem mestu na svetu?

»Tam nas vsako leto znova v tem obdobju pričaka prava zima, pri čemer se razmere pogosto spreminjajo. Lahko sneži, dežuje ali pa sije sonce. Smučišče enkrat ponuja zimske razmere, naslednjič pa že pomladanske. Ker leži na nizki nadmorski višini, je bolje tudi za regeneracijo. Na pripravah bomo ostali 25 dni, tako da se proti koncu običajno že pojavijo tudi znaki utrujenosti.«

Ali morda v novi zimi načrtujete tudi nastope v slalomu, v katerem ste že osvajali točke za svetovni pokal?

»V tem trenutku tega še ne vem. Glede udeležbe na slalomskih tekmah je pri meni problem zaradi visoke startne številke. Če bi imel nižjo, bi mi bilo veliko lažje. O tem, ali bom nastopil na katerem od slalomov, se bom odločal sproti, veliko pa bo odvisno od tega, kako mi bo v določenem obdobju šlo v tej disciplini. Moja udarna panoga ostaja kajpak veleslalom.«

Kako pa je zdaj glede vajinega nastopa z Miho Hrobatom v ekipni olimpijski kombinaciji?

»Ne vem, na katerem zelniku je zrasla ta zamisel, a vse kaže, da bova na OI res nastopila v kombinaciji. Na papirju zagotovo ne bova med favoriti za kolajne. Miha je resda eden od najboljših smukačev na svetu, jaz pa nisem najboljši slalomist. A verjamem, da lahko tudi v tej disciplini vrhunsko presmučam progo. Upam, da bom do OI prišel v super slalomsko formo, da bom na tisti dan prikazal svoj najboljši nastop in da bova na tekmi presenetila katero od favoriziranih dvojic.«

Kako in kje ste preživeli oddih?

»Za prvomajske praznike sem se odpravil v Istro, enotedenski letni dopust pa sem preživel v Grčiji. Bilo je odlično, za svojo dušo sem igral tenis, malo treniral tudi v fitnesu, da sem ohranjal dobro telesno pripravljenost, v glavnem pa sem počival. Treba je tudi odklopiti glavo in telo. Skratka, dobil sem, kar sem si želel, saj sem se dobro spočil in si napolnil baterije.«