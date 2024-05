Žan Kranjec: S Klemnom ostajava v dobrih odnosih

Četudi je od sezone svetovnega pokala v panogah na snegu minilo že nekaj časa, za Smučarsko zvezo Slovenije ni počitnic. Prejšnji teden se je večina tekmovalcev zbrala na srečanju šampionov, v jutrišnjem dopoldnevu bodo predstavili novo trenersko zasedbo reprezentance v alpskem smučanju. Z njenim najvidnejšim adutom Žanom Kranjcem smo se pogovarjali o dopustu, koncu sodelovanja s trenerjem Klemnom Bergantom in ciljih.

V zadnji zimi 31-letnik ni uresničil vseh tekmovalnih željá, a s tremi uvrstitvami na stopničke – dvakrat v Alta Badii ter v Schladmingu – je potrdil sloves vodilnega slovenskega aduta z belih strmin. In ko se je nad zimo spustil zastor, je nadaljeval zgodbo na snegu. »Odpravil sem se v Bolgarijo na trening, v Banskem so bile res dobre razmere. Resda v začetku aprila ni bilo več novega snega, toda noči so bile tam še vedno hladne, zato so bili tereni za smučanje prav spodobni,« je poudaril.

Smučal je do 10. aprila, nato si je le privoščil nekaj oddiha. Najprej je bil doma, prvomajske praznike pa je preživel v Dubaju. »Meni je bilo tam prav super. To je kajpak drugačen del sveta, kot ga poznamo pri nas, sem pa užival,« se je spomnil na kratek dopust, po katerem je bilo spet treba zavihati rokave: »Po praznikih sem se lotil kondicijske vadbe, še naprej je pri tem delu priprav moj trener Mitja Bračič.«

Konec pa je dolgoletnega sodelovanja s Klemnom Bergantom. Na skupni poti sta smučar in trener doživela marsikaj, v najlepšem spominu seveda ostaja srebrna olimpijska kolajna iz Pekinga 2022: »Res je, ne bova več sodelovala, zdaj se pogovarjam z novim trenerjem, toda dokler ne bo končnega dogovora, še ne morem vedeti, kdo mi bo pisal program in me spremljal na tekmah. Glede določenih stvari se nisva strinjala, seveda pa nikakor ni mogoče izbrisati spomina na vse najine skupne dosežke na najvišji tekmovalni ravni. Ostajava v dobrih odnosih.«

Njegov cilj pred zimo, v kateri bo za karavano alpskega smučanja osrednje tekmovanje svetovno prvenstvo v Saalbach-Hinterglemmu na Solnograškem, bo ohranjati več konkurenčnih nastopov v različnih razmerah: »Jasno mi je, da ne morem biti enako dober na trdih progah ter na tistih v spomladanskih razmerah, a obenem verjamem, da pri slednjih lahko naredim korak ali dva navzgor.«

A dotlej ga čaka še veliko treninga. Prvič naj bi šel na sneg ob koncu julija, do takrat si bo privoščil še kakšen oddih na njemu ljubi morski obali. »Tam si napolnim baterije, kar je pomembno pred sezono, v kateri si želim več, kot sem dosegel nazadnje,« ne skriva srebrni olimpijec in 5. v veleslalomski razvrstitvi sezone 2023/24.