Žalostno je januarja imeti finale v hokeju

Časi se spreminjajo. Pa ni nujno, da vselej na bolje. In tako je tudi v slovenskem hokeju. Kajpak ob stiskanju pesti za rise ni nikogar, ki ne bi bil vesel njihove vrnitve v elitni razred in prvega nastopa na svetovnem prvenstvu v družbi najboljših prvič po maju 2017. Doma pa je zgodba, žal, povsem drugačna. Naš klubski hokej je namreč zabredel tako globoko, da bosta zdaj dve najuspešnejši moštvi že kar sredi januarja igrali finale za slovensko zvezdico, pa še to le na dve zmagi. Prva tekma bo danes (18.30) v dvorani Tivoli.

Ne, ni strahu za tiste, ki se bojijo prometnih zamaškov po Celovški, da bi se v današnjih poznopopoldanskih urah kaj posebno vznemirjali. Zelo se namreč oddaljujejo časi, ko je domača finalna serija dejansko omrežila lep del športne Slovenije, jo razdelila na dva tabora, ponudila najvišjo raven neučakanosti ter razprodane tribune. Obenem je bilo to – kot povsod v običajnem hokejskem svetu – zadnje dejanje sezone. In tisti, ki mu domači hokejski spomin seže v domala tri desetletja oddaljeno preteklost, si bo pričaral februar s prvimi zimskimi olimpijskimi kolajnami samostojne Slovenije v Lillehammerju. Prav takrat je bila doma finalna serija Jesenic in Olimpije za naslov prvaka, in četudi je bila sprva osrednja pozornost namenjena spremljanju spektakla na Norveškem, je je prav lep del pripadel lednim ploskvam Podmežakle in Tivolija.

In danes? Ni olimpijskih iger, ki bi sovpadale s hokejskim finalom, pa vseeno na tekmah te serije ne gre pričakovati zaslužka preprodajalcev z vstopnicami. Morda se bo zgodba z živžavom na tribunah malo bolj vnela v petek na Jesenicah, kajpak le v primeru uspeha železarjev na današnji uvodni tivolski predstavi. Pri nas je prepogosto tako, da občinstvo zahteva vrhunskost in zmage svojih ljubljencev. Drugače ne prihaja množično na tekme. Razen v nogometnih Ljudskem vrtu in Fazaneriji ...

Toda v letošnjem primeru za domačo hokejsko zvezdico ne gre s prstom kazati na razvajene gledalce. Kdo je komu popuščal in kdo koga prepričeval pod streho hokejske zveze, za javnost glede končnega izdelka sploh ni pomembno. Boli pa, da po Evropi komaj dobro ogrevajo stroje in klubi šele utirajo pot k izhodiščem za izločilne boje, pri nas pa je že napočilo sklepno dejanje.

Pred današnjo tekmo št. 1 je iz športnega zornega kota najbolj zanimivo ugibanje o sedanjem razmerju moči med zmaji in železarji. Prvi se z bledimi predstavami oddaljujejo od drugega dela ICEHL, drugi napadajo lovoriko v AHL. Oboji imajo v svojih vrstah reprezentančne kandidate. Ob tej domači zmešnjavi si selektor Matjaž Kopitar ne dela utvar, da bo doma dobil dodano vrednost.