Žalostni dan za Bayern in njegove navijače, umrl je »Der Boomer«

Svet je za nogometni klub Bayern danes obstal, so zapisali na spletni strani nemškega kluba in sporočili, da je zjutraj umrl. Z Bayernom in nemško nogometno reprezentanco je spisal zgodovino. Za klub je zadel neverjetnih 566 golov, od tega v Bundesligi 365-krat. Sedemkrat je bil izbran za najboljšega strelca, držal se ga je vzdevek Der Boomer.»Danes je žalosten in črn dan za Bayern. Bil je najboljši strelec, kar jih je bilo, in bil je čudovit človek v svetovnem nogometu. Žalujemo z njegovo ženoin njegovo družino. Bayern ne bi bil to, kar danes je, brez Gerda Müllerja. Spomin nanj bo živel večno,« je dejal predsednik klubapa je dodal, da je ena največjih legend kluba in da jih je njegova smrt globoko prizadela.