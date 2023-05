Žal 40 minut ni bilo dovolj za presenečenje

Slovenska hokejska reprezentanca je na SP doživela poraz št. 4, tokrat z 2:6 (2:0, 0:1, 0:5) proti Češki, eni od vodilnih velesil v tej športni panogi. Ostaja okus zapravljene priložnosti za točko ali celo zmago na eni tekmi prej proti Norveški. Risom je sicer včeraj sijajno kazalo še po dveh tretjinah po golih Mihe Verliča in Jana Urbasa in vodstvu z 2:1. Toda časa za objokovanje ni, že danes ob 15.20 se bo naša izbrana vrsta pomerila z Latvijo, ki bo seveda v Areni Riga uživala v podpori s polnih tribun.

Izid po uvodnih 20 minutah je bil iz slovenskega zornega naravnost sanjski – 2:0! Odprlo se je prvemu napadu, uresničevale so se besede kapetana Urbasa iz pogovora v včerajšnji izdaji našega časnika, da bo treba še odločneje napadati in da bi tudi sam kot kapetan moral prispevati kakšen gol. Proti Češki, lani bronasti ter v obdobju med letoma 1996 in 2010 šestkrat zlati na svetovnih prvenstvih, je bila slovenska vrsta dejansko v prvi tretjini konkurenčna, razmerje v strelih 11:10 za tekmece je razkrivalo enakovreden boj.

Seveda so se v nadaljevanju tekme Čehi odločneje lotili naloge, toda obenem se je iz minute v minuto zdelo, da bodo risi tudi po 40 minutah proti favoritom vodili z dvema goloma prednosti. So pa slednji zadeli z igralcem več, odločilno vlogo je s prvim golom napovedal Dominik Kubalik, 27-letni češki reprezentant iz Detroita, poln moči in energije. Domala za desetletje je mlajši od večine udarnih adutov slovenske vrste. Četudi ti ohranjajo kakovost, prek naravnih zakonitosti vendarle ne morejo: utrujenost je tisto, pri čemer slovenska reprezentanca, po letih najstarejša v Rigi, ni brez skrbi.

Proti Latviji po zmago

Zato tudi prihaja do padcev zbranosti in posledično napak, tekmeci najvišje kakovostni ravni, v tem primeru tokrat za konec zelo učinkoviti češki hokejisti, pa to izkoristijo. Poraz bi bil lahko ob koncu znosnejši, visokemu izidu sta botrovali tudi edini spodrsljaj na tekmi našega vratarja Luke Gračnarja in gol Čehov za 5:2 v prazna vrata, ko so se risi pognali v lov za izenačenjem s šestim igralcem v polju.

Toda ob koncu je ne glede na razliko v golih poraz pač poraz, dobri trenutki na tej tekmi slovenske reprezentance pred nadaljevanjem prvenstva še naprej ohranjajo upaje na prve točke v boju za obstanek. Za začetek že danes proti Latviji.

Matjaž Kopitar: »Borili smo se do konca, poskusili smo tudi izenačiti brez vratarja. Pred tem pa četrtega gola ne bi smeli prejeti, ker je tu šlo za napako v igri petih proti petim. A takšne stvari se na tekmah dogajajo, Češka pa na tej kakovostni ravni to izkoristi. Plošček je bil pogosteje pri tekmecih, želim si, da bi bilo proti Latviji, proti kateri bomo odločno igrali na zmago, drugače.«