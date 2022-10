Zakrpana velikana v mestu mode

Štiri zmage so, razen v izjemnih primerih, dovolj za napredovanje v osmino finala nogometne lige prvakov. Na pol poti do raja je po uvodnih dveh krogih skupinskega dela kar osem ekip. Na papirju ima najlažje delo münchenski Bayern, ki bo lovil zaporedni zmagi nad Viktorio iz Plzna. Bavarcem je v lovu na prezimitev v ligi prvakov v celotni klubski zgodovini spodletelo le dvakrat, nazadnje leta 2002.

Veliko bolj negotov bo v skupini C verjetno boj za končno drugo mesto, Inter in Barcelona, oba imata na računu poraz z nemškim in zmago nad češkim prvakom, se bosta najprej drevi udarila v Milanu, osem dni pozneje sledi revanša v Barceloni. Katalonci so po sicer ne najbolj prepričljivi generalki na Majorki, kjer je z mojstrovino za minimalno zmago poskrbel prvi strelec Robert Lewandowski, dobili novo dozo samozavesti, saj so prevzeli vodstvo na lestvici la lige prvič po juniju 2020.

»V teh napornih tednih bo ključno tudi zdravje. Poskušali bomo ohraniti takšno formo vse do svetovnega prvenstva, čeprav nas čaka res veliko tekem, na katere se praktično ne bomo imeli časa pripravljati,« je po zmagi v Palmi dejal kapetan Sergio Busquets. Reprezentančni premor je po Barçi udaril še posebej silovito, saj trener Xavi Hernandez tudi tokrat ne bo mogel računati na branilce Julesa Koundéja, Hectorja Bellerina in Ronalda Arauja, do tekme v mestu mode pa si ne bo opomogel niti nizozemski dvojec Memphis Depay-Frenkie de Jong.

Inter? Samir Handanović, ki še čaka na prvi evropski nastop v sezoni, je s soigralci še naprej na udaru kritik, ki so se še okrepile po domačem porazu z Romo (1:2) in padcu na 9. mesto na lestvici. Usoda Simoneja Inzaghija naj bi bila tesno povezana z razpletom tekem s Katalonci, trener italijanskih podprvakov že dlje ne more računati na belgijskega hrusta Romeluja Lukakuja, odsoten bo tudi ključni hrvaški vezist Marcelo Brozović, medtem ko naj bi Argentinec Lautaro Martinez vendarle stisnil zobe.

Spet brez Sarme

»Čaka nas trpljenje proti ekipi, ki je v Münchnu nezasluženo izgubila. Handanović? Jutri bo spet branil André Onana,« je tekmo napovedal Inzaghi. Tekmo bo sodil Mariborčan Slavko Vinčić. V skupini A bo vodilna ekipa italijanskega prvenstva, Napoli, poskušala stoodstotni niz v ligi prvakov podaljšati v Amsterdamu, v Liverpoolu pa se obeta vroč britanski spopad med poraženim finalistom minule sezone LP in Glasgow Rangers, ki so izgubili finale evropske lige. Jana Oblaka po tem, ko je izpustil gostovanje v Leverkusnu, kjer je Atletico utrpel poraz z 0:2, v skupini B čaka pomembno gostovanje v Bruggeju.

Škoti na Anfieldu Liga prvakov, 3. krog, skupina A: Ajax – Napoli, Liverpool – Rangers; B: Brugge – Atletico M., Porto – Leverkusen (vse 21.00); C: Bayern – Viktoria (18.45), Inter – Barcelona (21); D: Marseille – Sporting (18.45), Eintracht F. – Tottenham (21).

Belgijski prvak je tako kot lizbonski Sporting v skupini D še naprej 100-odstoten, pred štirimi leti pa mu je Madridčane že uspelo zadržati pri remiju brez golov.