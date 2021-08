Zajc pomagal prebuditi Özila

Danes bo v NNC Brdo spet zavel veter članskega reprezentančnega nogometa, ko bo seznam igralcev za nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022 predstavil selektor Matjaž Kek. Med tistimi legionarji, za katerimi je najuspešnejše poletje, je brez dvoma vezist Fenerbahčeja Miha Zajc. Njegov odločilni gol Antalyasporju v 89. minuti je v nedeljo ohranil stoodstotni niz na otvoritvi sezone, navijači rumeno-modrih pa ne morejo prehvaliti prvih predstav pod Portugalcem Vitorjem Pereiro.



»Do zadnjega trenutka smo se borili,« je po tekmi dejal Zajc, ki je to poletje dosegel že tri gole. Glavna vloga Pereire je oživiti nemškega asa Mesuta Özila, zbral je že gol in podajo na treh tekmah, z Zajcem sta tokrat v igro sicer vstopila s klopi. Šempetrčan je s strelom po tleh v enem od zadnjih napadov zadel za zmago, končni izid 2:0 je postavil Enner Valencia.



»Özil je naš kapetan, a tudi takšne spremembe moramo od časa do časa narediti, saj nas v četrtek čaka zelo pomembna tekma,« je povedal Pereira. Za ritem na sredini sta do menjav skrbela »delavca« z nemškim pedigrejem, ki dobro poznata Özilove močne in šibke plati – nekdanja člana Bayerna Luiz Gustavo in Jose Sosa. Zajca v Helsinkih zdaj čaka povratni obračun play-offa evropske lige s HJK in nekdanjim klubskim soigralcem Filipom Valenčičem.

Vučkić debitiral na Reki

Dve zmagi je s Konyasporjem zabeležil tudi Nejc Skubic, ki je za izenačenje proti Bašakšehirju tokrat podal nekdanjemu članu Olimpije Endriju Čekičiju in na koncu slavil zmago z 2:1. V drugi ligi je z Maniso stoodstoten tudi Nino Kouter, ki je standardni član prve postave. Aljoša Matko se na Švedskem za ta status še bori, na svoji drugi tekmi pa se je razveselil prvenca za Hammarby. Njegov polvolej z roba 16-metrskega prostora je končal v zgornjem kotu vrat Elfsborga, bilo je 2:2.



Sturmu je z Jonom Gorencem Stankovićem (prva postava) doma spodrsnilo proti dunajski Austrii (2:2), Benjamin Šeško je za Salzburg igral v drugem polčasu ob zmagi nad celovško Austrio (3:1). Prve minute je v dresu Rijeke dobil Haris Vučkić, z Adamom Gnezdo Čerinom, ki je tekmo začel, je premagal Šibenik z 2:1. Osijek z Damjanom Boharjem, igral je dobro uro, je izgubil prvič v novi ligaški sezoni in si vrh lestvice deli z Janom Mlakarjem, ki je po vstopu v igro proslavljal dramatično zmago Hajduka nad Dragovoljcem z 1:0.

