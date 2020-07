Zagrebška koronabomba: Matjaž Kek trener Dinama

Iz Zagreba je udarila koronabomba! Matjaž Kek, še vedno je v vlogi selektorja slovenske nogometne reprezentance, naj bi postal novi trener Dinama. Po Nenadu Bjelici, ki so ga v zagrebškem klubu nagnali, se Igor Jovićević v vlogi prvega strokovnjaka hrvaških državnih prvakov po vnovičnem zagonu tekmovanja ni izkazal, legendarni trener Rijeke ali kakor mu Hrvati pravijo opatijski Slovenec, v Opatiji je kupil hišo, naj bi sedel na vročo klop purgerjev. Matjaž Kek je včeraj sicer prekinil dopust na hrvaški obali v okolici Zadra in se podal v Ljubljano v prostore Nogometne zveze Slovenije, da uredi svoj pogodbeni položaj oziroma prekine sodelovanje z njo. »Smo v stiku, iz Dinama so me res poklicali. Pogovarjali smo se o tem, da bi prevzel Dinamo, prevzeti trenersko mesto v takšnem klubu je zame čast. Nič še ni zagotovo odločenega, a treba se je usesti tudi s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem, kajti z njim še nisem govoril,« je včeraj sporočil Mariborčan. Ta ima s slovensko zvezo pogodbo do leta 2022, brez ureditve obveznosti, predčasnega končanja pogodbe, ne bo selitve v Maksimir. »Če se bo v tej smeri kaj dogodilo, bomo v javnost poslali službeno sporočilo,« so včeraj v prvem valu šoka zaradi Kekovega vulkana selitve omenili na NZS. Hrvaški mediji so ob teh besedah pripisali, da gre za zelo nedvoumen odgovor. Navijač Hajduka Matjaž Kek, Slovenijo je v prvem selektorskem mandatu popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010, je trener z največ lovorikami v zgodovini reškega kluba. Leta 2017 je z njim osvojil dvojno krono, prvenstvo in pokal, pokalno zmago je slavil še leta 2014, isto leto je pridodal še superpokal. Rijeko je vodil rekordnih pet let in sedem mesecev, nato je dal odpoved. Reške nogometaše je dvakrat pripeljal tudi v skupinski del evropske lige. Član Dinamovega klubskega vodstva Krešimir Antolić je o Keku včeraj povedal naslednje: »Je prva izbira za trenerja, z njim se pogajamo. Menimo, da bi s Kekom rezultatsko storili dodaten korak naprej, obdržali bi prevlado na Hrvaškem in bili konkurenčni v Evropi.« Eden od neimenovanih virov v zagrebškem klubu pa je jasno sporočil: »Vse je zelo zelo blizu uresničenju. Takšen trener, kot je Kek, veliko stane, a klubu tudi veliko prinaša.« Pa še zanimivost, Matjaž Kek je sicer navijač Hajduka, vodil je Rijeko, tam je idol navijačev, zdaj pa bo očitno sedel na trenersko klop pri hrvaškem velikanu Dinamo. Vroče bo, ne le zaradi temperature. Kajti karakterni Kek želi v klubu, v katerem dela, imeti kontrolo in razmere za uspešno delovanje.