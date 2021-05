Zadnja bitka Milana Mandarića?

Nagrada ruskih vlagateljev

Za Evropo gre Popoldanski pokalni finale najboljših ženskih ekip, državnih prvakinj Nona Pomurje Beltinci in Olimpije (15.), bo ogrevanje za moški finale, ki bo odločil, kdo bo šel v kvalifikacije za konferenčno ligo, Celje ali četrtouvrščene iz državnega prvenstva Domžale. Celjane v Evropo vodi le zmaga.

Z nenavadno, a v pokalnih finalnih tekmah pogosto frazo, dvoboj poražencev, se bosta danes za lovoriko Pokala Pivovarne Union v Kopru pomerila Olimpija in Celje. Ljubljančani so v tednu dni izgubili šampionski lovor, Celjani so ga predali že veliko prej.Na Bonifiki, kjer bo glavni sodnikob 20.45 dal znamenje za začetek zadnjih 90 ali 120 minut, morda pa bo zmagovalec znan šele po strelih z bele točke, bo padla odločitev o tem, kdo bo večji poraženec. Še druga sezona brez lovorike močno načenja spokojnost predsednika Olimpije. Toda že 82-letni poslovnež, ki to ni več, ker so se mu v Sloveniji investicije bolj ali manj spremenile v neuspešne projekte, in z močno tekmovalnostjo, se še vedno ne more sprijazniti, da so lahko boljši ali srečnejši tudi drugi.Zmaga gor ali dol, Olimpijine navijače bi pred dvobojem lahko bolj skrbela prihodnost oziroma naslednje vprašanje: Kaj se bo s klubom zgodilo po zadnjem tekmovalnem dvoboju? A o tem potem. Olimpijin kapetan, eden od velikih dolžnikov zaključnega dela sezone, je prepričan, da bodo igralci dali vse in še več od sebe. »110 odstotkov. Ne potrebujemo nobene dodatne motivacije. Lovorika ima za klub in za nas izjemen pomen,« bo v bojevitem duhu šel v tekmo 22-letni Štajerec, ki pozna zmagovalno formulo.»Ponoviti je treba polfinalno tekmo v Domžalah. Samo s takšnim pristopom si lahko obetamo zmago,« je bil jasen in odločen. Kako se bo Olimpija izvlekla iz začaranega kroga, brez zmage je že sedem tekem, je tudi stvar tekmecev. Trenerji vedno pravijo, še posebno je to v nogometnem žargonu večkrat poudaril ljubljanski, da je treba vselej vprašati tudi tekmece, kaj, kako, zakaj.Celjani prav gotovo imajo odgovore na vprašanja. Skrivajo se v zadnjem mesecu delovanja pod taktirko novega trenerja. Osnovno nalogo, obstanek brez dodatnih kvalifikacij, je že izpolnil, če bo še drugo, si bo Ljubljančan, ki se je v zrelih letih podal na tvegano klubsko trenersko bojišče, lahko zaslužil še dodatno nagrado ruskih vlagateljev, saj bi jim prinesel nastop v Evropi. Celjski kapetan in Elšnikov reprezentančni kolega iz selekcije do 21 letv vrnitvi navijačev (ob upoštevanju zahtev PCT) vidi dodano energijo, ki jo Celjani še potrebujejo.»Povsem drugačen občutek je, ko slišiš odziv s tribun. To je le še spodbuda,« meni Trboveljčan, ki se zaveda, da se kaj prida ne more zanašati na zadnji ligaški dvoboj, v katerem so Celjani do vrha – s štirimi žogami – napolnili mrežo. Prav začetni enajsterici bi utegnili že za malenkost nagniti jeziček na eno ali drugo stran. Stanković bo z nekaj spremembami poskušal obuditi samozavest in zmagovalno držo.V vratih bo priložnost dobil, »krivec« za slabo pomladima priložnost, da vsaj malo popravi slab vtis,noče še enkrat potočiti solz razočaranja, za mlajše fante pa je zmaga vselej dobrodošla adrenalinska bomba. Celjani imajo manj težav oziroma Šalja ima sladke skrbi. Le še v zmago za drugo pokalno lovoriko za klub jih mora spremeniti. Olimpija bo poskušala osvojiti sedmo in tretjo pod Mandarićevo vladavino.