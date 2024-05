Začetek zmagovitega niza Tima Gajsera ?

Pet od dosedanjih sedmih dirk svetovnega prvenstva v motokrosu je dobil branilec naslova Jorge Prado. Tim Gajser samo zadnjo v Franciji, pa še to naknadno, potem ko so diskvalificirali dva tekmeca, ki sta bila pred njim v drugi vožnji. Pa vseeno ima slovenski as pet točk prednosti v skupnem seštevku. Razlog? Več jih je zbral v kvalifikacijah in v 14 vožnjah pokazal večjo stalnost. Kaj šele bo, ko bo začel serijsko zmagovati? Priložnost za začetek niza bo imel konec tedna na svojem priljubljenem dirkališču v Nemčiji.

5 točk prednosti pred Pradom ima Gajser

Pred dvema letoma, ko je osvojil peti naslov svetovnega prvaka, četrtega v razredu MXGP, se je Tim Gajser prav v Teutschenthalu vrnil na zmagovita pota, potem ko je zbolel na Sardiniji in se lovil še na naslednjih dveh dirkah. »Rad imam progo v Teutschenthalu in tudi lepe spomine nanjo. Ustreza mojemu načinu dirkanja. Zmaga v Franciji mi je vlila samozavest in rad bi ponovil uspeh tudi v Nemčiji. Prilegel se je dvotedenski premor, potem ko smo tekmovali tri konce tedna zapored. Zdaj je pred nami znova paket treh dirk v treh tednih (pred potjo v Indonezijo bosta sledili Latvija in Italija; op. p.), zato ni prostora za popuščanje. Kot kaže, bo znova pomembno vlogo imelo vreme, ampak na to pač nimamo vpliva, pripravljeni bomo na vse,« je osredotočen zvezdnik Honde, ki je na progi Talkessel zmagal že štirikrat.

Prvenstvo bo še dolgo, in kot kaže, zelo izenačeno. Gajser ima 348 točk, Prado (GasGas) 343, Romain Febvre (Kawasaki) 319 in Jeffrey Herlings (KTM) 287. Teutschenthal blizu mesta Halle v zvezdni deželi Saška-Anhalt je eno najbolj tradicionalnih prizorišč, gostil je že 26 velikih nagrad, prvo že leta 1971. Če bo Gajser najboljši, se bo pri petih zmagah izenačil z legendarnim Antoniom Cairolijem.

Gneča na štartu

Gajser je v Teutschenthalu zmagal v MX2 leta 2015 ter v MXGP v letih 2019, 2021 in 2022. Herlings in Prado se lahko pohvalita s tremi zmagami, Španec je bil najboljši lani v odsotnosti Gajserja, ki je okreval po poškodbi. Edina zmaga Febvra je že precej stara, devet let. Veliko bo odvisno od starta, saj bo »rampa« polna, prijavljenih je kar 43 motokrosistov, ki bodo z vratolomnimi skoki navduševali množico. Kvalifikacije bodo v soboto ob 14.15, prva vožnja za VN Nemčije v MXGP ob 14.15 in druga ob 17.10. Nastopil bo tudi Jan Pancar, z 79 točkami štirinajsti.