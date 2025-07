Začetek Toura leta 2029 v Sloveniji? To bo pred začetkom etape storil Robert Golob

Kolesarje na 112. dirki po Franciji čaka še zadnje dejanje, ki pa ne bo zgolj proslava šampionov po pariških cestah. Slovenski as Tadej Pogačar bo kot vodilni na preizkušnji v rumeni majici skušal v 132,4 km dolgi in razgibani etapi od Mantes-la-Villa do Elizejskih poljan dirkati tudi na zmago, v kolikor se bo za to ponudila priložnost.

Vendar 26-letniku tvegati ni treba. Na sebi ima rumeno majico ter 4:24 minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom.

V kolikor se bo ponudila priložnost, pa bi lahko bil kot specialist za enodnevne klasike tudi v ospredju nekoliko spremenjene »parade šampionov« v Parizu. Lani je kot vodilni na dirki zmagal v zadnji etapi, takrat so vozili kronometer v Nici.

Klanec na Montmartre

Organizatorji so konec lanskega Toura v Nico prestavili ravno zaradi olimpijskih iger v Parizu, po njih pa so se odločili, da v zadnjo etapo letošnje preizkušnje vključijo klanec na Montmartre (1,1 km/5,9 %), na katerem se je na cestni dirki na OI zbralo ogromno ljudi.

Tudi danes je pričakovati podobno, ko bo karavana trikrat prečkala omenjeni klanec. Zadnjič se bodo nanj povzpeli dobrih šest kilometrov pred ciljem.

Pogačar bo slavil četrtič, Roglič po 20 etapah osmi

V kolikor ne bo prišlo do sprememb v skupnem seštevku, bo Pogačar četrtič slavil na Touru (2020, 2021, 2024), drugi slovenski as Primož Roglič pa je po 20 etapah osmi. Ostala Slovenca Matej Mohorič in Luka Mezgec bosta prav tako končala Tour v Parizu, a na njem nista dirkala na skupni seštevek.

Zadnja etapa se bo zaradi daljšega transferja od konca predzadnje etape začela ob 16.25 in končala okoli tri ure kasneje.

Predsednik slovenske vlade Robert Golob bo pred etapo direktorju francoske pentlje Christianu Prudhommu predal tudi pismo o nameri za organizacijo začetka Toura leta 2029. To se bo zgodilo v bližini starta etape ob 14. uri.