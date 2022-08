Začetek svetovnega prvenstva v odbojki: uvodne tekme po navadi najtežje

Začetek! Svetovno prvenstvo v odbojki s sogostiteljico Slovenijo danes odpira duri. V Stožicah bo na vsaki strani mreže že ob 11. uri soočenje odbojkarske sambe ter mamba in čačačaja, srečali se bosta namreč Brazilija in Kuba. Ob 20.30 pa bo Slovenija v uvodni tekmi skupine D pričakala tekmece iz Kameruna.

Slovenski odbojkarji razumljivo, zaradi širšega globalnega značaja tekmovanja, tokrat ne bodo branili trikratnega naslova evropskih podprvakov, njihov glavni cilj je (žlahtno) izboljšati 12. mesto z debitantskega mundiala pred štirimi leti v Italiji in Bolgariji. Reprezentanca druge gostiteljice odbojkarskega SP, torej Poljska, pa ne skriva svoje namere: po naslovih v letih 2014 doma in 2018 želi še tretjič zapored do zlatega odličja.

Poljaki so bili sicer svetovni prvaki še leta 1974 na tekmovanju v Mehiki. V slovenski izbrani vrsti pod vodstvom novega selektorja Gheorgheja Cretuja vseskozi poudarjajo, da gredo korak za korakom, najprej danes Kamerun, potem se bodo posvetili nedeljski tekmi z olimpijsko prvakinjo in zmagovalko letošnje lige narodov Francijo in torkovi z Nemčijo, ki je bila od zadnjih uspehov bronasta na SP leta 2014 in evropska podprvakinja 2017. na Poljskem.

Nemce je svojčas kot selektor vodil Italijan Andrea Giani, pripeljal jih je do starocelinskega srebra, zdaj vodi francosko ekipo in je letos z njo slavil v ligi narodov, seveda pa nismo pozabili, da je kot slovenski selektor s svojimi varovanci leta 2015 na EP osvojil zgodovinsko srebrno odličje.

Občutki se vračajo

Tokrat je dirigentska palica glavnega trenerja v rokah Romuna Cretuja, ki se zaveda naloge in odgovornosti, po eni strani tudi prednosti v obliki igranja na domačem igrišču v Stožicah in s tem podpore fanatičnih domačih navijačev.

Na evropskem prvenstvu leta 2019 je bilo tako, na tokratni zadnji pripravljalni tekmi z Iranom se je kuhalo, ker pa se bosta tokratna dvoboja s Francijo in Nemčijo odigrala pred razprodanimi tribunami, sledi novo vzneseno rajanje gledalcev. Besede so odveč, slovenski reprezentantje bodo več govorili na igrišču in tlakovali pot do ... »Vsi si želimo in upamo, da bo vzdušje takšno, kot je bilo na evropskem prvenstvu pred tremi leti. Takrat je bilo fantastično, naj se to ponovi tudi tokrat,« pravi slovenski kapetan Tine Urnaut.

»V tem trenutku razmišljamo le o Kamerunu. Uvodne tekme na prvenstvih so po navadi najtežje, ne glede na to, kdo ti stoji nasproti. Potem se bomo osredotočili na Francoze in Nemce. Vzdušje v polnih Stožicah pa je takšno, da ti gredo kar dlake pokonci,« miselnost korak po korak potrjuje organizator igre Dejan Vinčić. Korektor po igralnem položaju Tonček Štern je pred dvobojem s Kamerunci dodal: »Nobenega tekmeca ne smemo podcenjevati, v vsako tekmo moramo iti tako, kot znamo, in odigrati po svojih najboljših močeh. Razmišljati moramo tekmo po tekmo, ne smemo takoj razmišljati o Franciji in Nemčiji. Glede vzdušja v Stožicah se počasi vračajo tisti občutki izpred treh let in upam, da bo tudi na tem SP enako.«