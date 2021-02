Žaba znova skočil na stopničke

Slovenski smučarski skakalci so se tudi ob drugem obisku Zakopanov v predolimpijski zimi 2020/21 predstavili v izvrstni luči. To še zlasti velja za Anžeta Laniška, ki je četrtemu mestu dodal še drugo, potem ko je moral premoč priznati zgolj norveškemu zvezdniku Halvorju Egnerju Granerudu. Razlika med njima je znašala le 2,9 točke. Tako se je Žaba, kakor kličejo 24-letnega Domžalčana, veselil že svojih četrtih (posamičnih) stopničk v sezoni in skupno šestih v svetovnem pokalu.



Odlično se je na prvi tekmi s petim mestom odrezal tudi Bor Pavlovčič, ki je včeraj s petega mesta zdrsnil na trinajsto. Lep moštveni vtis sta na prvi tekmi na skakalnici Wielka Krokiew (HS-140) zaokrožila Domen Prevc (včeraj 16.) in Timi Zajc, ki sta drug za drugim pristala na 17. oziroma 18. mestu, brez točk pa sta obakrat ostala Tilen Bartol (31. in 34.) in Žiga Jelar (37. in 39.). V drugo je bil poleg njiju prekratek za finale tudi Zajc (35.).

Po sušnem letu na vrhu

Zmago je v soboto slavil čedalje močnejši Japonec Rjoju Kobajaši, ki se je po debelem letu suše spet zavihtel na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu. Nazadnje je slast prvega mesta okusil konec decembra 2019 v Oberstdorfu. »Z besedami težko opišem, kako zelo sem srečen, da sem znova zmagal. Če odmislim močno sneženje, so bile razmere zelo dobre, pri mojih skokih je bilo vse v najlepšem redu,« je bil na novinarski konferenci dobro razpoložen 24-letni Azijec, dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2018/19, ki se je s 17. zmago – zanimivo – na 17. mestu na večne lestvice izenačil z legendarnim rojakom Noriakijem Kasaijem.



Zanjo je mlajši od bratov Kobajaši za vsega 0,3 točke preskočil drugouvrščenega Poljaka Andrzeja Stekalo, ki se je prvič udeležil slovesne razglasitve v svetovnem pokalu (mimogrede: včeraj so ga diskvalificirali zaradi predolgih smuči), v igri desetink pa je tretje mesto pripadlo Norvežanu Mariusu Lindviku. Lanišek je za vikingom zaostal za pičle 0,9 točke, Pavlovčič pa za reprezentančnim kolegom le za pol točke.



»Uspela mi je še ena dobra tekma, škoda le prvega skoka. Malce preveč sem kolebal, če povem po domače. V finalu sem sicer napadel zelo dobro, na žalost pa mi je malo zmanjkalo do stopničk,« je povedal 24-letni Lanišek, dve leti mlajši Pavlovčič, ki je bil po uvodni seriji še drugi, pa je pristavil: »Zadovoljen sem sploh s prvim skokom, ki je bil res lep. V drugem sem naredil malenkostno napako, a nič ne de, kajti tudi peto mesto je odlična uvrstitev.«

