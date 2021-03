Žaba s stisnjenimi zobmi do nove lepe uvrstitve

Z naslovom svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Oberstdorfu se je zasluženo ovenčal Stefan Kraft, ki je bil zadnja dva dni št. 1 pod Senčno goro. Avstrijski šampion, ki je v močnem sneženju prižvižgal do 132,5 in 134 metrov (strokovnjaki nenavaden zvok v zraku pripisujejo tekmovalnemu dresu oziroma njegovemu materialu), je tako ponovil podvig z nordijskega SP v Lahtiju 2017, kjer je bil razred zase na obeh napravah. Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtel brkati Norvežan Robert Johansson (129,5 m in 135,5 m), tretji pa je bil Nemec Karl Geiger (132 m in 132 m).



Najboljši Slovenec je bil znova Anže Lanišek - Žaba (126,5 m in 136,5 m), ki je z 10. mesta po uvodni seriji poletel do zelo dobrega 5. mesta, ta uvrstitev pa ima toliko večjo težo, če vemo, da je skakal s hudimi bolečinami v hrbtu. Cene Prevc (129,5 m in 129,5 m) je z 8. mesta zdrsnil na deveto, Peter Prevc (126,5 m in 129,5 m) pa je s 13. mesta nazadoval na končno 16. Za našega četrtega predstavnika Bora Pavlovčiča se je tekma končala že po uvodni seriji. S 122 metri bi se sicer zanesljivo uvrstil v finale, vendar pa so ga nato pristojni diskvalificirali zaradi predolgih smuči.

Peter Prevc grdo padel v poskusni seriji

Kraft je vodil že po prvem »polčasu«, Slovenci pa niso bili povsem v vrhu, a tudi ne tako daleč od njega. V najboljšem položaju je bil Cene Prevc, ki je za tretjeuvrščenim Danielom Hubrom (133,5 m) zaostajal za 6,6 točke. Če pa ne bi imel po pristanku težav na novozapadlem snegu, zaradi katerih je prejel nižje ocene za slog, bi bil še bližje najboljšim. Lanišek je bil deseti, Cenetov starejši brat Peter Prevc, ki je v poskusni seriji grdo padel po doskoku, pa je držal 13. mesto. »Še zdaj ne razumem, kako si je lahko tako izkušeni tekmovalec, kot je Peter, privoščil tako kapitalno napako. Padec je bil res nevaren, pri tem bi se lahko resneje poškodoval. Če morda pri prvem skoku, pri katerem je imel zlasti pred pristankom zagotovo pred očmi ta padec, še ni čutil posledic, pa ga bo jutri skoraj zanesljivo vse bolelo,« je nastop ta čas najizkušenejšega slovenskega reprezentanta pospremil Werner Schuster, dolgoletni glavni trener nemške skakalne vrste in zdaj občasni strokovni komentator na Eurosportu.

Moštveno lovoriko branijo Nemci

Na veliki skakalnici v Oberstdorfu bo danes (17.00) na sporedu še moštvena tekma, na kateri bodo naslov svetovnih prvakov branili Nemci, ki so pred dvema letoma v Innsbrucku nastopili v postavi Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger in Stephan Leyhe. S srebrnimi kolajnami so se okitili Avstrijci, z bronastimi pa Japonci. Slovenci Žiga Jelar, Anže Lanišek, Peter Prevc in Timi Zajc so na Bergislu 2019 izvlekli 6. mesto. V tej sezoni so se skakalci v svetovnem pokalu trikrat med seboj merili na ekipnih preizkušnjah, tako v Visli kot v Zakopanah pa so se zmage veselili Avstrijci, medtem ko so bili v Lahtiju najboljši Norvežani. Naši reprezentanti so s 4. mestom najvišje posegli v Zakopanah, v Visli in Lahtiju pa so se morali sprijazniti s 6. mestom.

