Žaba le za las ob krstno zmago

Kos 3. v Innsbrucku V Innsbrucku so v soboto izpeljali dve tekmi za celinski pokal. Na prvi je zmagal Poljak Aleksander Zniszczol, na drugi pa Švicar Simon Ammann. Najboljši Slovenec je bil s 5. in 3. mestom obakrat Lovro Kos. Od naših so točke osvojili še Jernej Presečnik (20. in 16.), Rok Justin (23. in 19.), Rok Masle (25. in 27.), Tjaš Grilc (37. in 25.) in Marcel Stržinar (30. in 40.).

Le za 2,3 točke zgrešil zmago Anže Lanišek se je po spodrsljaju v Bischofshofnu hitro vrnil v svetovni vrh. Na posamični tekmi v Zakopanah je Žaba z izvrstnima skokoma (133,5 m in 143,5 m) osvojil odlično 2. mesto. Za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom (135 m in 145,5 m) je domžalski as, ki je po prvi seriji vodil, zaostal le za 2,3 točke. Tretji je bil Lindvikov rojak Robert Johansson. Uspeh 24-letnega člana SSK Mengeš, ki se je veselil tretjih stopničk v sezoni in petih v svetovnem pokalu, so dopolnili Domen Prevc (8.), Tilen Bartol (12.), Žiga Jelar (22.) in Cene Prevc (24.).

Na moštveni tekmi v Zakopanah, kjer je včeraj za veselje v slovenskem taboru z imenitnim 2. mestom poskrbel, je vse kazalo na to, da bo zmaga ostala doma. Po šestih skokih so imeli namreč Poljaki že skoraj 30 točk naskoka pred najbližjimi zasledovalci Avstrijci. A nato se je prav, ki je v uvodni seriji s 137 metri poletel najdlje od rdeče-belih orlov, nastop ponesrečil (115,5 m) in vsa prednost je splavala po bližnji reki Dunajec.Naši severni sosedi so s pridom izkoristili edini poljski spodrsljaj in na krilih sijajnega(135 m in 135 m), najboljšega posameznika na ekipni preizkušnji, na koncu zasluženo zmagali. Veliko zaslug za slavje Avstrijcev, ki so dobili še drugo moštveno tekmo za pokal narodov v tej sezoni po Visli, je imel, ki je kot prvi odjadral do 140,5 metra.»Ta zmaga nam res dobro dene; v tekmo smo šli namreč kot avtsajderji, nato pa smo drug drugega ponesli do naših najboljših nastopov. To je naredilo razliko. No, imeli smo tudi srečo, da se je v finalu zalomilo Stekali,« je priznal 29-letni as iz Linza. Ob Hayböcku in Huberju sta svoj delež k zmagi Avstrijcev, ki so imeli po osmih skokih 8,9 točke prednosti pred drugouvrščenimi Poljaki in 16,4 pred tretjeuvrščenimi Norvežani, prispevala tudiinSlovenci so pristali na nehvaležnem 4.mestu, na katerem so s(131,5 m in 129 m), ki je bil v soboto z Anžetom Laniškom (127 m in 128,5 m) naš točkovno najbolj učinkoviti skakalec, tudi odprli tekmo. Čeprav sta solidno nastopila tudi(122,5 m in 131 m) in(123,5 m in 133 m), pa želena uvrstitev na zmagovalni oder – tako kot na decembrskem SP v smučarskih poletih v Planici – realno ni bila dosegljiva.Za tretjeuvrščenimi Norvežani so namreč zaostali za skoraj 40 točk (37,9). »Seveda si na vsaki tekmi želimo stopničke, a je treba zanje skočiti (še) bolje. Moja tokratna skoka sta bila takšna, kakršna je večina v tej sezoni – nista bila vrhunska,« je bil samokritičen Peter Prevc, ki je 4. mesto ocenil kot relativno dober rezultat.