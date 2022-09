Za zlate medalje kar 4 člani družine Maček

Redki so športi, ekipni in posamični, zimski in poletni, na zemlji, v zraku ali v vodi, kjer ne bi izstopal vsaj kakšen Slovenec ali Slovenka. Veliko je tudi večjih družin, katerih člani dosegajo vrhunske rezultate, hkrati (Prevčevi) ali v različnem časovnem obdobju (Elsnerjevi). Nekatere so bolj znane, druge pač manj, zlasti če njihova panoga ni med medijsko prepoznavnejšimi. Med slednje spadajo tudi Mačkovi iz ene večjih prekmurskih vasi Bodonci z okoli 450 prebivalci.

2018. je Boštjan postal evropski prvak.

Brat in sestra Boštjan in Jasmina Maček sta že desetletja med osrednjimi nosilci slovenskega trapa – streljanja na glinaste golobe, saj sta večkratna udeleženca največjih svetovnih tekmovanj, olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev, sredozemskih iger. Tudi odličij in vrhunskih uvrstitev je bilo veliko. Z odličnimi dosežki se jima je pred leti pridružil Boštjanov sin Rene, danes 20-letnik, ki je že pred tremi leti na svojem prvem mladinskem svetovnem prvenstvu v italijanskem Lonatu osvojil bronasto medaljo. Pred nedavnim pa se je očetu, teti in bratu pridružil še 16-letni Lan. Vsi štirje branijo slovenske barve na svetovnem prvenstvu v trapu in skeetu, ki se je v Osijeku začelo v ponedeljek in bo trajalo do 9. oktobra.

Tako so v Bodoncih proslavili Renejev bron.

Slovenija je pod vodstvom selektorja Nikolaja Mejaša v slavonsko prestolnico odpotovala s šestimi strelci in dvema strelkama, kar polovico izbrane vrste, ki bo nastopila na posamičnih in ekipnih tekmah v trapu, pa torej sestavlja družina Maček. Evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa 2018 ter nosilec dveh bronastih odličij iz Beograda 2011 in s Pragerskega 2015 Boštjan Maček ter njegova mlajša sestra Jasmina bosta nastopila v članski kategoriji, z močno konkurenco pa se bosta v mladinski kategoriji spopadla 16-letni Lan in Rene.

V članski ekipi sta še Denis Vatovec iz Ankarana in Tadej Kostanjevec, strelec SD Gornja Radgona, doma iz Vitomarcev, v mladinski pa Tea Topolovec in Anže Puc. V Osijeku bo sicer nastopilo okoli 700 strelcev in strelk iz 77 držav, tudi na tem tekmovanju – tako kot v drugih športih – pa iz znanih razlogov ne bodo nastopile reprezentance Rusije in Belorusije.