Za veliki derbi dva meseca priprav: Olimpija obrambo naslova začenja v Kopru

Najboljši slovenski nogometni klubi prvenstveno bitko v sezoni 2023/24 začenjajo 22. julija. Branilka naslova Olimpija jo bo začela deset dni pozneje od evropskega starta v kvalifikacijah za ligo prvakov na vročem gostovanju na koprski Bonifiki. Zadnje dejanje 33. prvenstva v samostojni Sloveniji bo deset mesecev pozneje, 18. maja. V 2. SNL bo 1. krog 30. julija.

Dva meseca po zadnjem sodnikovem žvižgu v sezoni 2022/23 prvoligaški ples odpirata na papirju dva derbija. Poleg koprskega bo na očeh še soboški z gostovanjem evropskih Domžalčanov v Fazaneriji. Toda na prvi pravi posladek in veliki derbi bo treba čakati skoraj dva meseca: Olimpija bo gostiteljica prvega dvoboja z Mariborom šele v 8. krogu, 16. septembra, medtem ko bosta drugega v Ljudskem vrtu igrala 2. decembra.

Tako pozno najbolj želenega nogometnega ligaškega spektakla ni bilo vse od sezone 2001/02, ko sta se Olimpija in Maribor prvič pomerila šele v 10. krogu, 30. septembra, v Ljudskem vrtu. Spomladanska termina za bitki največjih tekmecev sta 9. marec in 11. maj.

Za Olimpijo bo dvoboj s Koprom, ki je v minuli sezoni izgubil prav vse štiri medsebojne tekme, na papirju najtežji v uvodnem delu sezone, sicer najzahtevnejšem zaradi evropskih preizkušenj in napornih potovanj. Po Kopru in latvijski Valmieri se bodo v 1. SNL zvrstili Rogaška, Radomlje in v 4. krogu neugodni nasprotnik Domžale. V juliju bo Olimpija igrala še najmanj eno evropsko tekmo, prvo 2. kroga kvalifikacij za LP (Ludogorec ali Ballkani) ali prvo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo (Tre Penne ali Breidablik).

Ambiciozni Celjani

Za zeleno-bele se peklenskih 27 dni začenja s prvim »šampionskim« derbijem proti Celju v Stožicah 26. avgusta. Potem pred velikim derbijem sledi še gostovanje v soboški Fazaneriji, prvo četrtino pa zaključuje z mestnim dvobojem na gostovanju pri Bravu. Med Muro in Mariborom bo tudi 14-dnevni reprezentančni premor.

Olimpija v Kopru Pari 1. kroga: Koper – Olimpija, Radomlje – Maribor, Aluminij – Celje, Mura – Domžale, Bravo – Rogaška.

Mariborčane, ki jih zanima izključno oddolžitev za lanski poraz na obeh frontah, bodo prvi izzvali Radomljani. Po »ogrevanju« s povratniki v 1. SNL Aluminijem jih čaka gostovanje pri Muri. Še bolj ambicioznejše podprvake Celjane čaka spokojnejši vstop v sezono, saj jih do gostovanja v Stožicah čakajo tri tekme z nasprotniki iz druge polovice kakovostnega razreda – z Aluminijem, Bravom in Rogaško ter dve s kandidatoma za Evropo Muro in Domžalami. Toda po manj vznemirljivem uvodu bodo Celjani morali biti v najboljši formi in igrati v največjih obratih: najprej pri Olimpiji, potem doma gostijo Mariborčane, niz derbijev pa zaključujejo na Bonifiki.

Po 30 letih se bo prvoligaški nogomet vrnil tudi v Rogaško Slatino. Zaradi prenove stadiona bodo prvaki 2. SNL prvo tekmo pred svojimi navijači igrali v 3. krogu, 5. avgusta. Prvi gostje bodo Domžalčani.