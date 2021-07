Za vedno brata, zdaj bosta tekmeca

Vekić z glavo pri stvari

Začetek sezone ob 17.00 Pari 1. kroga: Bravo – Kalcer Radomlje (17.00), Aluminij – Koper (sobota, 17.00), Mura – Tabor (sobota, 20.15), Domžale – Olimpija (nedelja, 17.00), Celje – Maribor (nedelja, 20.15).

Bravo je iz leta v leto glasnejši sosed ljubljanske Olimpije. Šišenski klub bi bil lahko v marsikaterem pogledu zgled slavnejšemu tekmecu, potem ko sta ju v minuli sezoni na lestvici ločili le dve mesti. Končno peto si je Bravo zagotovil s prepričljivo zmago nad sosedi v zadnjem krogu (3:0) za najvišjo uvrstitev po preboju med elito, kjer jim bo letos pripadla čast otvoritvene tekme. Ta bo nekaj posebnega za oba trenerja, saj bo Bravo še v svojo peto sezono popeljal, Kalcer Radomlje pa na stadion ŽAK prihaja z nekdanjim Grabićevim pomočnikom»Je najboljši prijatelj,« pred tekmo pravi Grabić, ki si je s Hanžičem tudi delil slačilnico v Domžalah. »A ni nekih emocij ali česar koli takšnega. Če bomo videti tako, kot mislim, da bomo, bomo blizu uspehu,« ostaja profesionalen trener, s čigar dolgoletnim stažem na klopi se lahko v Prvi ligi Telemach kosa le trener Mure. »To je edina prava pot. Kjer koli so kontinuiteta dela, zaupanje in, normalno, sistemsko delo na vseh ravneh kluba, so slej ko prej rezultati,« je dodal ljubljanski strateg.V obdobju, ko so se številni klubi zaradi razmer začeli še konkretneje zanašati na svoje mladinske šole, lahko Bravo po zaslugi jasno začrtane vizije zgolj še nadgrajuje opravljeno delo iz preteklih sezon. Grabić v tem pogledu omenja tudi Domžale in Celje, ki ga v prihodnjih letih vidi kot možno zgodbo o uspehu: »Smo v prednosti, ker imamo jedro svojih igralcev in nekaj izkušenih, ki poznajo način dela in vedo, kako nadgrajevati igro. Domžale so se začele približevati temu načinu dela, Celje je res veliko vložilo v mlade, slovenske, potentne igralce, ki so prodajno zanimivi. Imajo tudi odličnega trenerja in ob pravi podpori so lahko zelo, zelo uspešni. To bi moral biti model večine klubov, ker ima od tega tudi največ reprezentanca.«Grabić na včerajšnji novinarski konferenci ni skrival zadovoljstva nad potekom priprav, ki so se začele ravno z remijem v Radomljah (2:2). Šiškarje so namreč preizkusili številni močni tekmeci, glede favoritov za naslov pa je bil Grabić zelo neposreden.»Ena Mura, dve Celje, tri Maribor, štiri Olimpija, pet Domžale, šest Bravo ...« je naštel. Klubsko vodstvo veseli, da zaenkrat člana kluba ostajata mlada reprezentanta vratarin branilec. Prvega so povezovali tudi z odhodom v serie A.»Dokler se ta prestop ne zgodi, sem z glavo stoodstotno tukaj in opravljam svoje naloge, za katere sem zadolžen,« je povedal 23-letni Škofjeločan, ki bi mu stadion ŽAK tako kot someščanulahko pomenil veliko odskočno desko v karieri.Športnega direktorjaje razveselila težko pričakovana razširitev zelenice, na vsaki strani za slab meter. Prvi cilj Ljubljančanov ostaja obstanek, nihče pa se ne bi branil četrtega mesta. A do tja je še daleč, nihče tudi ne ve, kako se bo razpletel prestopni rok. »Še kar se čuti vpliv covida oziroma epidemije. Mislim, da se prava tržnica šele začenja,« opozarja Močnik.