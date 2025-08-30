Za strelske vaje so krivi Slovenci

Pripravljalno obdobje je prineslo črne oblake nad slovensko reprezentanco, uvodna tekma s Poljaki se je spremenila v neurje. Padalo je predvsem v slovenski obroč, tudi izvrstni Luka Dončić, ki si za prikazano na parketu v veliki meri zasluži vrhunsko oceno, ni bil dovolj. Slovenska reprezentanca ni dovolj kakovostna, da bi zmagovala tekme, ko prejme težko verjetnih 105 točk. Strelska simultanka Poljakov ni bila naključna, katastrofalne predstave v obrambi so žal postale zaščitni znak letošnje izbrane vrste. Popravni izpit bo še težji, danes (17.00) Slovenci izzivajo Francoze.

Ob prihodu v Katovice so Slovenci po kriznem sestanku strnili vrste in napovedali boljšo igro na parketu. Slovenski obraz je bil drugačen, moštvo je na uvodu delovalo povezano in motivirano, ritem je igri dajal neumorni Dončić, ki dokazuje, zakaj je eden najboljših košarkarjev na planetu. Začel je z dvema blokadama in agresivno obrambo, nadaljeval s trojkami od table in z osmih metrov, prodiral je pod koš in izsilil 18 prostih metov, zgrešil je le enega. Tokrat je skrbno ravnal z žogo in ni metal vsevprek, za izvrstnih 34 točk in statistični indeks 42 je potreboval le 14 metov iz igre. Bil je pravi superzvezdniški »Luka Magic«, Slovenija pa ni in ni našla poti iz poljskega primeža.

Na tekmi so povedli le enkrat, za točko, vodstvo je trajalo dobro minuto, preostalih 39 je bilo v znamenju domačinov. Ponovila se je slika iz Šiauliaia in Rige, ko Slovenci z medlo obrambo niso ustavili dobrih strelcev z razdalje. Poljska ne sodi v to kategorijo, a odgovora za Jordana Loyda (32 točk), Mateusza Ponitko (23) in v drugem polčasu Andrzeja Pluto ni bilo. Do glavnega odmora je še nekako šlo, Slovenija je držala priključek, po zdaj že značilnem mrku ob prihodu iz slačilnice so Poljaki ušli na +14 in zgodba je bila zaključena. Dogajalo se je marsikaj, načetim živcem so svoje dodali še na trenutke izgubljeni sodniki, ki pa niso ključno vplivali na razplet tekme.

»Igrali smo proti tekmecu, ki je bil zelo razpoložen, tudi igralci, ki niso dobri strelci z razdalje, so celo tekmo zadevali iz nemogočih položajev. Tekma se je prelomila v tretji četrtini, ko so se dogajale milo rečeno čudne stvari, ki se za nas niso dobro končale. Igralcem ne morem veliko očitati, nismo igrali slabe obrambe,« je prvi poraz na eurobasketu ocenil selektor Aleksander Sekulić.

Kot bi prvi mož slovenske stroke od blizu gledal drugo tekmo kot vsi ostali, z njegovo oceno se strinja le redkokdo. Kar 105 prejetih točk je odločno preveč za uspeh na najvišji ravni, ob 14 doseženih trojkah iz le 26 poskusov (53,6 %) bi vsakega selektorja morala boleti glava. Strelski cirkus, ki se je občasno približal absurdu, ni le zasluga odličnega večera Poljakov, ki so na krilih polne arene Spodek zares leteli. Vroče roke so jim s premalo odločno obrambo na začetku, ko so skozi mrežico po vrsti letele odprte trojke, omogočili Slovenci – Loyd ne bi zadeval metov brez ravnotežja ob kontaktu, če ne bi prej pomiril živcev s povsem odprtimi meti za tri, enako velja za Ponitko, ki je ob zmedenem in prepočasnem Alenu Omiću pred njim dobil nasmeh do ušes.

Luka Dončić je svoj del naloge opravil z odliko, zatajila je obramba. FOTO: Fiba

Kadrovske stiske pod košem niso selektorjeva krivda, obramba na zunanjih položajih, kjer Sloveniji ne manjka orožij, pač. Še bolj zaskrbljujoče je, da se enake težave ponavljajo iz tekme v tekmo, iz 94 prejetih točk proti Litvi in 100 proti Latviji (ki je na uvodu v EP izgubila proti Turčiji z 20 točkami razlike) se izbrana vrsta očitno ni naučila ničesar. Poljska je iz igre metala 60-odstotno, v 40 minutah žoga le 24-krat ni šla skozi obroč. Sekulić je predolgo odlašal z minuto odmora, pričakovanih prilagoditev v obrambi ni bilo.

Slovencem ne preostane drugega, kot da staknejo glave in poiščejo pot do bolj uspešnega nadaljevanja eurobasketa. Danes jih čaka drugačen, brez dvoma še težji izziv, ob 17. uri se bodo pomerili z atletskimi Francozi, galski petelini bodo tudi brez glavnih zvezdnikov (Wembanyama, Gobert, Fournier, …) v boju za kolajne. Za Slovenijo se bo prvenstvo v nedeljo začelo zares, za preboj iz skupine proti Belgiji (14.00) v poštev pride le zmaga. Za eno od prvih štirih mest, ki vodijo v osmino finala, bo Slovenija na zadnjih treh tekmah (ob Belgiji še Islandija in Izrael) potrebovala vsaj dve zmagi, bolj verjetno pa tri.