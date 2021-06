Za slovo petkov večer na Obali

Resda je novo glavno mesto slovenskega nogometa Murska Sobota, kjer v tem navijaško vznesenem okolju ljudstvo še naprej slavi zgodovinski naslov prvaka in odšteva do prihoda na evropsko sceno, toda v zadnjih dneh je vsekakor najbolj živahno v Kopru. Drevi (20.45) bo prav na Obali slovenska nogometna reprezentanca pomahala v slovo sezoni s prijateljsko tekmo proti Gibraltarju.



Za dobre poznavalce nogometnega utripa kot tudi bolj površne spremljevalce je bila precej bolj od današnje predstave zanimiva tista torkova v Skopju, ko so izbranci slovenskega selektorja Matjaža Keka remizirali z vselej neugodnimi Makedonci. Analiza videnega je razkrila tako dobre obete pri naši reprezentanci kot tudi padec v igri s pomanjkanjem ustrezne dinamike in takrat tudi ustvarjalnosti, pot, ki jo je začrtal Kek, pa je jasna in pravzaprav že dolgo znana: sila resno se bo treba lotiti sleherne naloge, tudi proti navidezno slabšemu Gibraltarju, sploh pa ob prihajajočih septembrskih izzivih nadaljevanja kvalifikacij za mundial 2022.



A če že današnji tekmec v domači športni javnosti ne privablja zanimanja, je to namenjeno tako spoznanju o zadnjem preverjanju moči naših nogometašev pred počitnicami kot tudi veselju Koprčanov, da bodo po dobrih petih letih spet lahko zaploskali slovenskim reprezentantom. Ti so se namreč nazadnje na Bonifiki pomerili – zanimivo – z Makedonci in takrat tudi zabeležili doslej edino zmago z njimi. Domačo izbrano vrsto je 23. marca 2016 vodil Srečko Katanec, edini gol na tekmi je v 58. minuti zabil Roman Bezjak. Danes v vratih brez Oblaka Med akterji omenjene tekme so na zdajšnjem Kekovem seznamu denimo Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Miha Zajc in kajpak eden vodilnih vratarjev stare celine Jan Oblak, ki pa ga danes ne bo na igrišču. Potem ko se je z Atleticom pred dnevi razveselil svojega prvega naslova prvaka v španskem prvenstvu, je pripotoval še na reprezentančne priprave, v uvodnem skopskem prvem polčasu ohranil mrežo slovenskega moštva nedotaknjeno (pozneje ga je zamenjal Vid Belec), zdaj pa mu je selektor namenil zaslužene počitnice. Te so predčasno napočile tudi za Jureta Balkovca, zanj je bilo preizkušnje proti Makedoncem zaradi poškodbe konec že po treh minutah ...



Danes ni pričakovati udarne postave, že tako pri moštvu tokrat ni nekaterih stalnih reprezentantov, toda navzoče občinstvo bi se na vselej mikaven petkov večer lahko razveselilo obrazov, ki jih ne vidi vsak dan, med njimi sta tudi primorska rojaka Domen Črnigoj in Leo Štulac. Prvi je zabil gol za izenačenje v Skopju, drugi se ni ustrašil ponujene priložnosti, potem ko je prvič oblekel reprezentančni dres v udarni enajsterici.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: