Za Slovenijo najuspešnejše OI, kar se zlata tiče, visoko tudi na drugih razpredelnicah

Slovenski športniki in športnice, ki so nastopili na 32. poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, se lahko pohvalijo z največjo bero osvojenih zlatih kolajn v zgodovini samostojne države. Na Japonskem so s tremi zlatimi odličji ter po enim srebrom in bronom spisali novo poglavje uspešne slovenske športne zgodovine.

Visoko tudi na razpredelnici zlatih medalj

Najuspešnejše države

Območja nekdanje Jugoslavije z 11 zlatimi odličji

Slovenski športniki so na letošnjih poletnih olimpijskih igrah osvojili pet odličij, kar jih med 93 državami, ki so osvojile vsaj eno, uvršča na sedmo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev. Slovenija je bila sedma najuspešnejša država v tem merilu tudi v Riu 2016. Na prvem mestu je San Marino.Žepni San Marino pred letošnjimi igrami v svoji zbirki ni imel niti enega olimpijskega odličja, letos pa so njegovi športniki osvojili kar tri, kar jih uvršča na vrh lestvice medalj glede na število prebivalcev z enim odličjem na 11.310 prebivalcev. Drugo in tretje mesto z zgolj enim odličjem zasedajo Bermudi (63.918) in Grenada (112.523). Na četrtem mestu so Bahami, ki so osvojili dve medalji, kar pomeni eno na 196.622 prebivalcev, na petem mestu je Nova Zelandija (241.112), na šestem pa Jamajka (329.019). Slovenija, za katero so zelo uspešne igre, na tej lestvici zaseda sedmo mesto z enim odličjem na 415.788 prebivalcev. Sledijo Fidži (448.222), Nizozemska (475.969) in Gruzija (498.646).Na zadnjih poletnih OI leta 2016 v Rio de Janeiru so slovenski športniki osvojili odličje manj kot letos, a so bili tudi takrat po tej statistiki sedmi. Najboljša država v tem merilu je bila Grenada, otoška država v Karibskem morju z nekaj več kot 100.000 prebivalci, ki je osvojila eno zlato medaljo. Poleg Grenade, ki je bila najuspešnejša država v tem vidiku tudi v Londonu 2012, so bile pred Slovenijo v Riu še naslednje države: Bahami, Jamajka, Nova Zelandija, Danska in Hrvaška.Na igrah v Londonu 2012 je bila Slovenija s štirimi odličji šesta najuspešnejša država glede na število prebivalcev, v Pekingu 2008 s petimi in v Atenah 2004 s štirimi odličji pa je končala še mesto višje.Tudi na razpredelnici zlatih medalj glede na število prebivalcev je Slovenija v Tokiu končala zelo visoko. S tremi zlatimi odličji se je uvrstila na četrto mesto z enim zlatom na 692.979 prebivalcev. Pred Slovenijo so Bermudi (63.918), Bahami (196.622) in Nova Zelandija (688.890), do 10. mesta pa sledijo Jamajka, Fidži, Kosovo, Estonija, Norveška in Hrvaška. Skupaj je vsaj eno odličje osvojilo 93 držav (v Riu 86), od tega 65 držav osvojilo vsaj eno zlato.ZDA so edine dobilei več kot 100 odličij, natančneje 113, od tega 39 zlatih, 41 srebrnih in 33 bronastih. Kitajska je z 88 osvojenimi medaljami končala na drugem mestu (38 + 32 + 18). Sledijo Japonci (27 + 14 + 17), Britanci (22 + 21 + 22) in Rusi (20 + 28 + 23).Poglejmo še države in območja nekdanje Jugoslavije. Hrvaška je letošnje olimpijske igre končala na 26. mestu z osmimi osvojenimi odličji (3 + 3 + 2), Srbija na 28. mestu z devetimi (3 + 1 + 5), Slovenija na 31. mestu s petimi (3 + 1 + 1), Kosovo na 44. mestu z dvema zlatima, Severna Makedonija pa je z enim srebrnim na 77. mestu.