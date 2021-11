Za šahovnico jih ni nikoli strah

V Termah Čatež se danes z uvodnimi partijami začenja 23. ekipno evropsko prvenstvo v šahu, na katerem bodo sodelovali šahisti in šahistke iz 38 držav. Gostiteljica Slovenija bo v moški in ženski konkurenci nastopila s po dvema ekipama. Po obdobju, ko se je šahiralo v glavnem prek spleta, bo tekmovanje v živo za vse dobrodošla poživitev, a seveda bo vsa karavana hotelsko in tekmovalno nastanjena v mehurčku.

Na turnirskem prizorišču ne bo gledalcev, se pa bo nad taktičnimi in inteligentnimi rešitvami zapletenih bojev na 64 črno-belih poljih lahko navduševalo prek spletnih prenosov. V slovenski prvi ekipi bosta udarni deski Luka Lenič in Laura Unuk. Velemojster in mednarodna mojstrica sta v zadnjih letih najvidnejša predstavnika slovenskega šaha, še posebno Unukova navdušuje z izjemnimi predstavami, s katerimi se je okronala tudi za svetovno mladinsko prvakinjo za šahistke do 16. in 18. leta starosti. Že pri 13 letih je osvojila naslov državne članske prvakinje, ima pa tudi izkušnje s šahovskih olimpijad, na katerih je nastopila trikrat.

Za čateško šahiranje pa je pripomnila: »V ekipi smo zelo motivirane za EP, pred nobenimi tekmicami ne bomo občutile strahu, saj smo močne na vseh deskah. Želja je preboj med deseterico najboljših, posamično pa si želim dokazati, da spadam na starocelinski vrh.« O preselitvi živega šaha izza šahovnic na splet pa ima svoje mnenje. Živo dvobojevanje, kot bo tudi na Čatežu, ima pač svoj čar in izziv.

»Med šahiranjem v živo in na spletu so ogromne razlike. Ko pri šahu v živo sedeš za šahovnico, vidiš tekmeca, kako se počuti, lahko ga prebereš. Pri spletnem tega ni, ne veš, kaj misli tekmec, ne vidiš ga. Spletni šah tudi ni tisti klasični, ko lahko partija traja tudi do šest ur. Gre za kratke igre, trajajo tri, pet, deset, petnajst minut. V takšnih partijah je vse možno, je tudi zelo raznovrstno. A manjka človeški stik, občutki so pri obeh drugačni,« podčrtuje Unukova.

Želja je deseterica

Tudi Luka Lenič je bil globalno najboljši v mladih kategorijah, leta 2002 je osvojil naslov svetovnega prvaka do 14 let, na zdajšnji lestvici Mednarodne šahovske zveze je na 133. mestu. Selektor članske reprezentance Matjaž Mikac je pred začetkom EP ocenil: »V prvih ekipah so izkušeni šahisti in šahistke, sposobni igranja na višji ravni, kot to kažejo ratingi. V drugih ekipah pa so mladi s priložnostjo za nabiranje izkušenj.

Prvih 15 reprezentanc na EP ima povprečni rating prek 2600 točk, tega v slovenski vrsti posamično dosega le Lenič. To kaže, kako močne ekipe prihajajo k nam.« Aljoša Grosar, selektor ženske članske reprezentance, je dodal: »Prva ekipa ima 16. povprečni rating med 31 vrstami. Želim si, da se naše šahistke ne bi ustrašile močnejših tekmic in da hkrati ne bi preveč podcenjevale slabših. S tem bi prišle med deseterico, kar je naša velika želja.« Ekipno EP bo šele začetek šahovskega spektakla v Sloveniji, prihodnje leto bo denimo v Termah Olimia še posamično evropsko prvenstvo v šahu.