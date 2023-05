Za Rogličem še en dan v deževnem peklu

Remca Evenepoela (Soudal Quick Step) ni bilo več v karavani, za katero je bila 10. etapa Gira bolj boj za kolesarsko preživetje kot dirka. Za Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in njegovimi tekmeci je še en neskončno dolg dan izčrpavanja na dežju in mrazu, na koncu katerega se je zmage veselil Magnus Cort (Education First). Slovenski as ga je na srečo prestal brez težav, kakršne so v zadnjih dveh dneh domov poslale 13 kolesarjev.

Mednje sodi tudi Evenepoel, čigar odstop zaradi okužbe s covidom, medtem ko je nosil rožnato majico, bo imel še dolg rep. Sprevrgel se je v besedno vojno med organizatorji Gira in ekipo Soudal Quick Step. Prireditelji dirke bodo belgijskemu zvezdniku stežka oprostili, da je odločitev o odhodu objavil sredi noči na družbenih omrežjih in jih pred tem ni vsaj obvestil, če že ni počakal na dan premora, še enkrat preveril, kako veliko je pri njem virusno breme, ter pretehtal odločitev. Z vsemi topovi je nazaj streljal njegov zdravnik Yvan Vanmol, češ da je površnost organizatorjev njegovega varovanca izpostavila virusu …

Brez skrajšanja

Vendar obtožbe in špekulacije, ali bo Remco nastopil na Touru, niso več zanimale Rogliča in novega nosilca rožnate majice Gerainta Thomasa (Ineos), za katerim 33-letni Zasavec zaostaja 2 sekundi. Preveč dela sta imela s tem, da sta varno prispela v cilj etape, za katero je kazalo, da jo bodo zaradi močnega naliva skrajšali na le 70 km.

26 kolesarjev je že predčasno odstopilo na Giru, lani je bilo v treh tednih takšnih 27.

A vodstvo dirke je zaukazalo, da morajo tekmovalci prekolesariti vseh 196 km, čeprav se je bilo treba v dežju in mrazu povzpeti na 1522 metrov in se predvsem spustiti nazaj v dolino. Tu so bili Cort, ob njem pa še Derek Gee (Israel Premier Tech) in Alessandro De Marchi (Jayco Alula) v pobegu že okoli 100 km. Do cilja jih je bilo še dobrih 70 in vse je kazalo, da jih bodo zasledovalci ujeli.

A trojica v ospredju je bila premočna, v njej pa pričakovano najmočnejši Cort. Danec je po dveh zmagah na Touru in šestih na Vuelti s prvo zmago na Giru dopolnil zbirko etapnih zmag na vseh treh tritedenskih dirkah. Roglič je v cilj prikolesaril na 38. mestu, zadovoljen, da je brez zapletov prestal še en peklensko zahteven dan. Med prvo peterico v skupnem seštevku ni bilo sprememb, zaradi zdravstvenih težav pa je odstopil šestouvrščeni Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe), do včeraj desetouvrščeni Jay Vine (UAE) je po padcu končal sedem minut za skupino favoritov.

Kako zahteven je letošnji Giro, kaže osip kolesarjev. Danes jih bo na startu 11. etape, z 219 km tudi najdaljše na dirke, vsaj 26 manj, kot jih je dirko začelo 6. t. m. v Fossacesii (176). Lani je Giro predčasno končalo 27 kolesarjev, letos smo pri tej številki že na polovici.