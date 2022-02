Za prvaka tudi Koper, Olimpija in Mura, a favorit je le Maribor

S sredino preloženo tekmo 17. kroga med Olimpijo in Muro se začenja drugi del sezone nogometnega prvenstva, ki bo zanimiv in razburljiv v bitki za prvaka in za obstanek. Kapetani desetih klubov so predstavili pričakovanja in razkrili napovedi.

Marcos Tavares (Maribor): »Maribor je močnejši, kot je bil jeseni. Igralci so napredovali, moštvo je raslo skozi pripravljalno obdobje. Đorđe Ivanović in Max Watson potrjujeta sloves velikih okrepitev in sta dodani vrednosti. Utrdili smo moštveni duh. Cilji Maribora so znani, največji tekmeci v boju za prvaka so Koper, Olimpija in Mura, a favorit je le Maribor.«

Ivica Guberac (Koper): »Na vseh položajih smo se okrepili in jih tudi podvojili. Že na treningih gremo na polno. Moštvo se je sestavljalo tako, da se je krepila dodana vrednost in konkurenca, res pa je, da bomo na koncu seštevali, če se nam je izšlo tako, kot smo si želeli. Ne obremenjujem se z drugimi in ni favoritov. Pomembno je, da vemo, zakaj je Koper v vrhu. Ker smo bili skromni in marljivi. Če bomo takšni ostali ... Merilo je le igrišče. Tekmeci me ne zanimajo, povsem sem osredotočen na Koper.«

Timi Max Elšnik (Olimpija): »Na vseh položajih smo močnejši, največji naš adut pa bo širina igralskega kadra. Kljub vsemu mislim, da bo Maribor naš največji tekmec za prvaka, če se bosta pridružila še Koper ali Mura, pa bo še toliko bolje in zanimivo. Derbi z Mariborom bo lahko že odločilen.«

Andraž Kirm (Bravo): »Prestopni rok še ni končan, zagotovo je želja strokovnega vodstva, da še zaostri konkurenco na vseh položajih, da bomo še močnejši. Že v minuli sezoni je bila liga zelo izenačena v zgornjem kot tudi spodnjem delu lestvice. Naš cilj je zbrati čim več točk in zgrabiti, kar se nam bo ponudilo. Zaradi nepredvidljivosti lige in izenačenosti med klubi je težko razvrstiti favorite.«

Alen Kozar (Mura): »Res so nas zapustili zelo pomembni igralci, a zato bomo zdaj drugi dali še več od sebe. O tem, kako uspešni bomo, je odvisno izključno le od nas, kako se bomo odrezali na igrišču in kot moštvo. Mislim, da moramo biti čim bolj povezani, če želimo uresničiti cilj, uvrstitev v Evropo. Položaj na lestvici razvršča favorite, vseeno pa so možna pozitivna in negativna presenečenja.«

Senijad Ibričić (Domžale): »Močnejši smo, ker je moštvo ostalo skorajda nespremenjeno. Vsi novinci, ki so se nam pridružili poleti, so zdaj opravili celotne priprave. Bolje smo uigrani, zato sem prepričan, da smo močnejša ekipa. V boju za vrh se bomo potegovali s polovico lige. Mislim, da sta Maribor in Koper glavna kandidata za prvaka. Na dnu bo tudi zelo napeto.«

Žan Zaletel (Celje): »Okrepili smo se z izkušenejšimi nogometaši, nikogar nismo izgubili, in zato smo močnejši. Sebi smo največji tekmeci, če bomo igrali naši kakovosti primerno, nas ničesar ne sme biti strah. Po lestvici se bomo povzpeli, pot v Evropo pa bomo iskali tako v prvenstvu kot v pokalu. Maribor je zaradi večjih izkušenj kot Koper favorit, a tudi Olimpija in Mura sta še v boju za prvaka.«

Erik Salkić (CB24 Tabor): »Moštvo je domala nespremenjeno. Naša prednost je, da smo že nekaj časa skupaj, boljša uigranost je naš adut. Največ možnosti za naslov prvaka dajem Mariboru in Kopru, a ne bi odpisal Mure. Za obstanek je več moštev enakovrednih, a verjamem, da bomo iz tega boja izšli kot zmagovalci.«

Luka Janžeković (Aluminij): »Upam, da bomo močnejši oziroma učinkovitejši v napadu. Ker je obstanek osnovni cilj, v troboju z Radomljami in Taborom potrebujemo gole. Morda se nam bo še kdo pridružil v bitki za obstanek. Naša prednost je, da smo že izkušeni in vajeni takšne bitke. Zanimivo in kakovostno sta kadrovala Maribor in Olimpija, zato sta prva favorita, Koper, mislim, da ne bo zdržal.«

Luka Cerar (Radomlje): »Res smo izgubili enega od najboljših igralcev jeseni Marka Božića, a upam, da bomo še boljši, saj smo še bolj povezani in uigrani. Cilj je obstanek v ligi, naša največja tekmeca sta znana, Aluminij in Tabor, medtem ko se bodo za prvaka potegovali Maribor, Koper in Mura.« Gorazd Nejedly