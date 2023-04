Za Pogačarja že zmanjkalo presežnikov

Za opisovanje dosežkov Tadeja Pogačarja (UAE) to pomlad, v kateri si je v 18 tekmovalnih dneh prikolesaril 12 zmag, je kolesarskim medijem po svetu že zmanjkalo presežnikov. Jutri si bodo morali morda izmisliti še kakšnega, saj bo 24-letni zvezdnik s Klanca pri Komendi piko na i zmagovitemu pohodu poskušal postaviti na četrtem spomeniku sezone, Liege–Bastogne–Liege.

Pogačar je več kot prepričljivo dobil nedeljski Amstel Gold Race in sredino Valonsko puščico. S tem je že osvojil karierni ardenski trojček, jutri bo na 109. Liege–Bastogne–Liege poskušal osvojiti še sezonskega. To je doslej uspelo le Davideju Rebellinu (2004) in Philippu Gilbertu (2011). Če k temu dodamo še Pogačarjeve zmage na dirki po Flandriji in Pariz–Nica, je zgodovinskost trenutka še večja. Z novo lovoriko na »stari dami«, ki jo je že osvojil leta 2021, bi Pogačarjeva pomlad presegla tudi sezonske dosežke Eddyja Merckxa.

A pot do zmagoslavja na najstarejši klasiki (prvič so jo priredili leta 1892) bo vse prej kot preprosta. Ne le zaradi 258,5 km dolge trase s kar 4495 višinskimi metri, temveč zaradi prvega izzivalca svetovne številke ena. To bo svetovni prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), še eden od velezvezdnikov sedanjega eksplozivnega rodu, ki se venomer brezkompromisno borijo za zmago, med katere ne po starosti, temveč po kolesarskih sposobnostih zagotovo sodi tudi 33-letni Primož Roglič.

In slednji, ki je v Liegeu 2020 slavil zgodovinsko prvo slovensko spomeniško zmago, bo z zanimanjem spremljal dvoboj velikih tekmecev. Za Evenepoela bo Liege tudi generalka za Giro, na katerem je pričakovati srdit dvoboj za rožnato majico s trdoživim Zasavcem.

Precej bolj zrel

Na jutrišnji dirki Liege–Bastogne–Liege gre tudi za dvoboj zadnjih dveh zmagovalcev. Pogačar je predlani dobil sprint peterice, v katerem je ugnal Juliana Alaphilippa, Evenepoel pa je lani po napadu že 29 km pred ciljem zasedel njegov prazen prestol, saj se Pogi dirke ni udeležil zaradi smrti v družini.

»Zadnja dva meseca je Pogačar dirkal fantastično, tako njegova ekipa kot on delujejo precej bolj zrelo. Dojel je, kako je treba pristopiti h kateri dirki in kako zmagati. Na klasičnih dirkah potrebuješ veliko znanja, ni dovolj, da daš glavo dol in poganjaš pedala na vso moč,« se je Pogačarjevih dosežkov dotaknil trikratni kolesarski olimpijec Bojan Ropret.

»Tudi Remco je zelo inteligenten kolesar, ve, kako čim bolje izkoristiti ekipo, zna taktično prebrati konkurenco. Če ne bo drugih zapletov, padcev, se bosta najmanj zadnjo uro dirkanja bržkone spopadla sama s Pogačarjem. Načeloma se eden ne bi smel odpeljati drugemu, v sprintu pa je bolj eksploziven Pogačar, vendar na takšnih dirkah nemalokrat odloča dnevno razpoloženje. Pred dirko sta zame oba številka ena,« je Ropret ocenil izenačena razmerja moči jutrišnjih favoritov, ki bosta po pričakovanju stroke zaznamovala naslednje kolesarsko desetletje.

Doslej sta se 23-letni Belgijec in leto starejši Slovenec načrtno ali pa po naključjih izogibala drug drugemu, ta Liege pa naj bi bil prvi od njunih številnih velikih dvobojev. Nekoč najbrž tudi za rumeno majico na Touru.