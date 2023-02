Za Petra Prevca je perut dvignila tudi Vita

Do začetka slavnostnega odprtja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki ga bo prvič gostila Slovenija, je le še pet dni. V Planici se bo od 22. t. m. do 5. marca za čim boljše uvrstitve potegovalo 33 naših športnikov, od katerih se je večina predstavila na včerajšnji novinarski konferenci. Na njej so za zastavonošo na uvodni slovesnosti, ki bo 21. t. m. ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori, izbrali Petra Prevca.

»V preteklosti smo zastavonošo izbirali tako, da sem tekmovalce v kombiju vprašal, ali bi kdo od njih nosil zastavo. Ker so bili tiho, sem ga predlagal sam, drugi pa so ga potrdili z dvigom rok,« je Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije, razkril, kako je običajno potekal izbor zastavonoše. In nakazal, na kakšen način ga bo imenoval tudi za Planico.

»Ali se javi kdo? Če ne, potem predlagam, da bo slovensko zastavo nosil Peter Prevc, ki je med vsemi najstarejši,« je določil Trbovc, ki so ga podprli vsi prisotni tekmovalci v hotelski sobani. Roko oziroma perut je dvignila tudi čaplja Vita, maskota zgodovinskega krstnega nordijskega SP v Sloveniji.

»Da bom prvi iz našega zastopstva prikorakal na prireditev in predstavil domovino, si štejem v čast. V Sloveniji se ne zgodi velikokrat, da se nekoga podpre z veliko večino. Hkrati to pomeni tudi obveznost,« je poudaril najstarejši od bratov Prevc, ki bo prvič skočil v vlogo zastavonoše. »Slovesna odprtja sem običajno izpuščal, ker smo imeli največkrat že uvodni dan kvalifikacije,« je pojasnil najizkušenejši slovenski skakalec in tudi najuspešnejši, kar zadeva zmage v svetovnem pokalu in kolajne z velikih tekmovanj. Z nordijskih SP ima tri, posamično srebrno in bronasto izpred desetih let v Predazzu ter moštveno bronasto iz Osla 2011.

Od danes naprej bo formo pilil v Kranju. »Poskušal bom umiriti svoje skakanje, da me bo imel zrak spet raje. Preizkusil bom nov tekmovalni dres in smuči ter si prizadeval povrniti samozaupanje, igrivost in sproščenost, da se bom bolje odrezal kot nazadnje v Lake Placidu, kjer sem vpisal dve ničli. Ne vem, ali se mi je to sploh že kdaj zgodilo, po mojem niti v prvi sezoni v svetovnem pokalu ne,« se je zamislil 30-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ob katerem bodo pod Šmarjetno goro vadili tudi brat Domen Prevc, Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Žiga Jelar, naš šesti član udarne moške ekipe za SP, je odpotoval na zadnjo prireditev svetovnega pokala pred Planico v Rasnov, kjer bodo pod slovensko zastavo skakali še Rok Masle, Žak Mogel, Matija Vidic in novinec Maksim Bartolj. V Romuniji, kjer bodo od udeleženk nordijskega SP naše barve branile Ema Klinec, Katra Komar, Nika Prevc in Maja Vtič (Nika Križnar se je odpovedala tudi potovanju v Transilvanijo), bo ognjeni krst med elito prestala tudi Katrina mlajša sestra Tinkara Komar, nove točke pa bo lovila tudi komaj 15-letna Ajda Košnjek.

Tudi 14 tekačev in 8 kombinatorcev

Slovenska reprezentanca v smučarskem teku bo na vrhuncu zime predstavila zmes izkušenj in mladosti (v ženski vrsti bodo Anita Klemenčič, Nika Ljubič, Klara Mali, Anja Mandeljc, Lucija Medja, Eva Urevc in Neža Žerjav, v moški pa Vili Črv, Anže Gros, Izidor Karničar, Boštjan Korošec, Miha Ličef, Jošt Mulej in Miha Šimenc), v nordijski kombinaciji pa bodo skušali svojo kožo čim dražje prodati Teja Pavec, Silva Verbič, Ema Volavšek, Gašper Brecl, Matic Garbajs, Matic Hladnik, Erazem Stanonik in Matija Zelnik.