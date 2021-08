Za Ostravo še niso povsem naostreni

Brez Kovačiča

V sredo se s tekmama med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo začenja 32. evropsko prvenstvo v odbojki za moške reprezentance. Dvakratni evropski podprvak Slovenija, nazadnje na EP leta 2019, potekalo je tudi v Ljubljani, prvenstvo stare celine odpre v petek, ob 20.15 bo v Ostravi nasprotnica gostiteljica Češka.Kot tekmeci si nato sledijo Črna gora (sobota, 16.00), Belorusija (ponedeljek, 6. septembra ob 19.), Bolgarija (torek, 7. 9., ob 16. uri) in Italija dan zatem ob 15.45. V nadaljnje tekmovanje se uvrstijo štiri izbrane vrste iz slovenske skupine B, ta bo igrala v Ostravar Areni, v osmini finala se bo ponovno igralo v Ostravi. Tudi četrtfinale bo v glavnem mestu Moravsko-šlezijskega okraja, če se fantje selektorjaprebijejo v polfinale, se tekmovanje že seli v poljske Katovice.Tudi finale in tekma za bronasto odličje bo v industrijskem mestu in prestolnici Šlezijskega vojvodstva. A počasi, najprej se je treba za evropsko prvenstvo pravšnje pripraviti, slovenska reprezentanca pa je imela zaradi okužbe s koronavirusom in posledično odpovedi udeležbe na pripravljalnem turnirju v Ukrajini kar nekaj težav z vzponom brušenja forme. Predvsem seveda manjkajo ogrevalne tekme, namesto soočenja v Zaporožju s Srbijo, Ukrajino in Bolgarijo so se kapetanin druščina po nekajdnevni samoizolaciji pretekli teden dvakrat pomerili z izbrano vrsto Katarja ter enkrat z državnim prvakom Merkurjem Mariborom.Giulianijevi fantje so vknjižili tri zmage, zaradi poškodb v mariborski vrsti pa sta se slovenski selektor in njegov pomočnik, ta je hkrati trener Merkurja Maribora, dogovorila, dainizmenično okrepijo obdravsko vrsto. V prvem nizu so bili slovenski reprezentanti boljši s 25:16, v drugem s 25:12, tretji se je zaključil z izidom 25:18. »Žal ni bilo mogoče, da bi odpotovali v Ukrajino, a smo nato postorili vse, da organiziramo vsaj te pripravljalne tekme. Nasprotniki resda niso bili na najvišji ravni, a za nas je bilo pomembno, da smo kot ekipa zaigrali še proti komu drugemu in ne le proti samim sebi v okviru treningov. Omenjene tekme so nam vsekakor koristile v sklopu priprav na prvo tekmo evropskega prvenstva proti Češki. V tem trenutku je to najpomembnejše,« je menil Alberto Giuliani.Podajalec Gregor Ropret je sicer poudaril, da je odpoved igranja v Ukrajini zagotovo vplivala na trenutno pripravljenost, a je prepričan, da bo skupaj s soigralci kmalu v pravšnji formi. »Pomanjkanje tekem bomo morali nadomestiti pri vadbi, namreč takrat, ko igramo med seboj. Sama raven treningov je pogosto precej bolj visoka kot marsikatera tekma in upam, da se nam zato ne bo preveč poznal nenastop v Ukrajini. Na roko nam gre tudi razpored evropskega prvenstva, saj slednjega začenjamo z malce lažjimi tekmeci in z nizom tekem v skupini. V danem položaju nam bodo te stvari zelo koristile. Treba je iti korak za korakom in se vsako tekmo izboljšati. Upam, da bomo do izločilnih bojev že kazali našo značilno igro,« navrže Ropret.»Dvoboji pretekli teden so nas vsaj malce vrnili v tekmovalni ritem. Vseeno je igrati tekmo drugače kot pa le trenirati. Tudi proti Katarju in Mariboru smo dobili nekaj odgovorov, kaj moramo še postoriti, popraviti in pri katerih prvinah moramo biti še bolj natančni. Menim, da nam gre dobro, da formo stopnjujemo, in veselim se že začetka prvenstva,« tudi srednji blokermeni, da se pripravljenost dviga. Selektor Giuliani ima na voljo vse igralce z izjemo prostega igralca. Tega za zdaj uspešno zamenjuje, slednji, tako kot soigralci, pa upa, da se bo Kovačič reprezentanci čim prej pridružil na treningih: »Jani nam veliko pomeni, a živimo v času, ko ne vemo, kaj nas bo doletelo ta ali oni dan.«