Za novinca vsaka tekma derbi

Knjiga je izšla tik pred izbruhom koronavirusa in v ponedeljek bo rekorder po številu nastopov za reprezentanco dočakal njeno podpisovanje na Slovanu, kjer je storil prve rokometne korake. Biografija osvetljuje igralsko kariero, zdaj je 40-letni Ljubljančan že obrnil list in začel pisati novo poglavje. Prevzel je prvo samostojno trenersko delo, zgodba z neznanim koncem se bo začela v Trebnjem ...



Bili ste pomočnik Talanta Dušebajeva v Kielcah, zdaj prevzemate Trimo. Kako je nastal dogovor?

»Ko je tudi uradno prišla novica, da sem se vrnil iz Poljske, smo oboji videli priložnost. Jaz, da končno ne bom več pomočnik, klub, da dobi trenerja, s katerim bi rad naredil korak naprej.«



Še vedno ste pomočnik Ljubomirja Vranješa v reprezentanci, zdaj boste prvič šef stroke. Nič več skrivanja v ozadju, odslej boste zaslužni za uspehe in krivec za poraze. Ste pripravljeni?

»Vsa moja kariera je slonela na tem, da sem zasledoval najvišje cilje. Takšen bom tudi kot trener. Nikdar nisem bežal od odgovornosti in tudi zdaj ne bom. Če bo šlo, bomo vztrajali, če ne, se bomo pač razšli. Takšna je usoda trenerjev.«



Trebnje je prava rokometna zibelka, doslej je dalo že osem reprezentantov, tudi vašega prijatelja Miho Zarabca. Se v tem kadru skrivajo novi skubeti, ferlini, horženi?

»Talenta je veliko, najprej pa je treba delati. Seveda bomo iz vseh igralcev poskušali potegniti maksimum in jim odpreti vrata v bogatejše klube in tudi reprezentanco.«



Vranješ bo bdel nad Slovenci v tujini, vi boste imeli globlji vpogled v dogajanje v Sloveniji. Dobra kombinacija?

»Sigurno. Tukaj sem, doma sem, imel bom več stika tako z zvezo kot ligo. Nekakšna vez med RZS in Ljubom. Vse super.«



Reprezentanca ima pred seboj veliko izzivov, kakšni so cilji?

»Najvišji. Najprej želimo biti prvi v kvalifikacijah za EP, potem želimo priti daleč na SP v Egiptu, potem se uvrstiti na OI in v Tokiu napadati kolajne. Ta reprezentanca lahko naredi še korak naprej od zadnjega eura.«



Po nekajmesečnem zatišju bo naslednja sezona morilska, kako bodo lahko igralci zdržali vse te napore? Težko je v eni sezoni načrtovati tri, štiri vrhunce …

»Res je. Sezona 2020/21 bo zelo težka za vse igralce. Sploh tiste, ki bodo igrali v ligi prvakov, in še posebno tiste, ki bodo decembra nastopili na sklepnem turnirju. Nekateri bodo imeli kar dva F4 v pol leta in vmes še reprezentance. To bi bilo treba drugače razporediti, a je, kar je, tako so se odločili. Denar je sveta vladar. Ključna bo dobra priprava.«



Kakšne vrste trener boste vi?

»Neka mešanica. Nisem tiran. V štabu imamo ljudi, ki so šolani za to, da igralce optimalno telesno pripravijo. Ne bom se vmešaval v njihovo delo. Držal se bom svojih stvari, rokometa, taktike in podobnega.«



Živite v Novem mestu, lokalni derbiji med Trimom in Krko pa znajo biti vroči. Se jih veselite?

»Gotovo. Ne bom pa lokalno obremenjen. Sem Ljubljančan in šele prišel sem nazaj v Slovenijo. Derbijev bo veliko, ne samo ta dolenjski. Zame bo pravzaprav vsaka tekma derbi.«