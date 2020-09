Za mlade športnike 120.000 evrov

Slovenija danes prvič praznuje dan športa. »Nacionalni praznik slavi šport v najširšem smislu, od prvih otroških korakov na igriščih do vrhunskih dosežkov na največjih tekmovanjih, predvsem pa poudarja pomen redne telesne dejavnost za zdravje in dobro počutje vseh nas. Slovenci smo športni narod. Radi imamo šport; to je dejavnost, ki nas najbolj povezuje in navdušuje,« je poudaril Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).



Za 23. september so se odločili zato, ker se je Slovenija na ta nepozabni dan pred natanko dvajsetimi leti v Sydneyju veselila kar dveh zlatih lovorik, za kateri sta poskrbela strelec Rajmond Debevec in veslaški dvojec Iztok Čop-Luka Špik. »Veseli nas, da bo 23. septembra pri nas blizu 150 različnih športnih dogodkov: promocije različnih panog, tekaške prireditve, mini olimpijade, brezplačne vadbe za različne starostne skupine, posveti in okrogle mize o različnih aktualnih temah slovenskega športa ter ne nazadnje tudi občinske podelitve priznanj športnik leta,« je naštel prvi mož OKS in zaupal, da bo glavni dogodek v počastitev novega državnega praznika na Trgu republike z začetkom ob 10. uri, kjer pričakujejo tudi častnega gosta, predsednika države Boruta Pahorja.



»Dan slovenskega športa bomo popoldne sklenili na Bledu s prireditvijo v počastitev 20 let od osvojitve prvih zlatih olimpijskih kolajn za samostojno Slovenijo,« je razkril Gabrovec, ki je v ponedeljek gostil Thomasa Bacha, predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). »Enodnevni obisk Bacha je bil koristen in dobrodošel. Pogovori s predsednikom vlade Janezom Janšo so bili konkretni; slovenski premier je obljubil večjo pomoč in podporo države slovenskemu športu,« je še dejal prvi mož OKS in dodal, da so se zvečer udeležili še dobrodelnega dogodka Fundacije Miroslava Cerarja in tokrat za mlade športnike iz socialno šibkejši okolij zbrali 120.000 evrov.