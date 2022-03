Za Luko Modrića je Slovenija še zakleta

Nihče si ne drzne staviti, da bosta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi do leta 2026, ko bodo svetovno prvenstvo v nogometu gostile Kanada, ZDA in Mehika, že odigrala zadnjo tekmo za reprezentanci Portugalske in Argentine. Drugače je z Luko Modrićem, nezamenljivim kapetanom Hrvaške in madridskega Reala, ki že letos najverjetneje igra poslovilne dvoboje v dresu z državnim grbom.

Privrženci nogometa po vsem svetu in seveda še posebej tisti z rdeče-belo šahovnico na prsih upajo, da bo Hrvaška leta 2022 odigrala čim več tekem in s tem preložila slovo zadrskega maestra, ki bo septembra dopolnil 37 let. Modrić je edini, ki mu je od leta 2008 uspelo prekiniti prevlado vrstnika Ronalda in dve leti mlajšega Messija na podelitvah zlate žoge, njegova reprezentančna prihodnost pa je visela v zraku že med lanskimi kvalifikacijami za katarski mundial.

Ko so Hrvati na odločilni novembrski tekmi v deževnem Splitu premagali Rusijo z 1:0, je moral Dalmatinec, ki zmage še naprej proslavlja bolj čustveno kot marsikateri golobradec, odgovarjati tudi na vprašanja o bližnji prihodnosti. »Če bom popeljal Hrvaško v Katar? Ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da je ne bi!« je bil jasen nekdanji član zagrebškega Dinama in Tottenhama.

V Dohi ga jutri, kot kaže, čaka zadnji obračun s slovensko reprezentanco, s katero ima po marčevskem porazu v Stožicah še neporavnane račune. Septembra v Splitu, ko je zasedba selektorja Matjaža Keka delovala povsem nemočno in imela tudi nekaj sreče, da je izgubila le z 0:3, Modrić ni igral. Slovenske reprezentance na zelenici še ni premagal, z Janom Oblakom se je sicer v klubskem dresu pomeril kar 20-krat in ob osmih zmagah zabeležil štiri poraze.

Katar bo zadnja postaja

»Bo po Katarju s 37 leti in pol nadaljeval reprezentančno kariero, seveda v primeru, da ga bo selektor želel? Glede na prejšnje pogovore z Modrićem se nam zdi, da v njem zori čvrsto prepričanje, da je Katar zadnji ognjeviti tango,« so včeraj zapisale Sportske novosti. Pred zadnjim plesom s Slovenci nihče ne dvomi, da je sposoben vztrajati tudi do eura 2024 v Nemčiji, kjer pa bo hrvaški selektor Zlatko Dalić ali njegov morebitni naslednik že moral imeti pripravljeno alternativo. Marčevski obisk Katarja, kjer se bo svetovno prvenstvo začelo 21. novembra, želi Dalić izkoristiti za uigravanje sistema s tremi branilci.

Povsem prijateljskega vzdušja v državi, ki je po površini nekaj sto kvadratnih kilometrov manjša od Dalmacije, ne bo, saj si Hrvati ne smejo privoščiti občutnejšega padca na lestvici Svetovne nogometne zveze, ki bo odločala o razvrstitvi reprezentanc na žrebu za SP. Trenutno so v drugem bobnu. »Obe tekmi bomo odigrali s tremi možmi v zadnji vrsti. To bo zelo, zelo dober preizkus za nas. Tudi tokrat bo pomemben rezultat, a želim si tudi, da bi se igralci malce sprostili,« je jutrišnji obračun s Slovenijo in torkovega z Bolgarijo napovedal Dalić.