Za lovoriko pokliči Puškarja

Počitek in študij na poti

Brez Fiderška Litija sezono končuje brez Mateja Fiderška, ki se je na 2. tekmi finala težje poškodoval po trčenju z Rokom Mordejem.

Navijači FK Dobovec so upali, da se bo danes sklenila 26. sezona 1. slovenske futsal lige. Pa bo treba še malce počakati. Litija je na 2. tekmi finala poravnala izid v zmagah na 1:1, tako da se serija seli v Rogaško Slatino, kjer bo Dobovec nocoj lovil prvo zaključno žogo za 4. naslov državnega prvaka. »Naša obramba ni dobro delovala. Tega si ne smemo dovoliti. Velik del krivde nosim tudi sam, saj sem po nepotrebnem brcnil prek celega igrišča, do konca je bilo še 20 sekund. Tako sem Litiji omogočil, da je imela zadnji napad za 2:2,« je pogled na finalno serijo med Litijo in Dobovcem podal član Dobovca, trofejni vratar, ki lovi 8. naslov državnega prvaka, ima pa tudi deset lovorik pokala Terme Olimia. Damir je Ljubljančan, igral je na Slovanu, nato je branil v ljubljanskih rekreacijskih ligah, ki sta jih svojčas uspešno vodila in organiziralain. Prav v teh ligah ga je opazil nekdanji mednarodni sodnik in trenerin ga povabil za čuvaja mreže na Ig. Potem je bil sedem sezon v Litiji (tja ga je priporočil), med letoma 2015 in 2017 je bil član Maribora, od 2017. pa Dobovca.»Nisem ravno pristaš tega, da bi prešteval naslove. Zame je najpomembnejše, da zmaguje ekipa,« skromno pristavi Puškar, ki si cekine služi kot voznik viličarja. Službo usklajuje z družino, je ponosni oče treh otrok. »Ni lahko, to je trdo in zahtevno delo. Odrekanja in organizacije ne manjka, tako z ženo in mamo, da lahko grem na treninge in tekme. Včasih niti ne vem, od kod energija,« pove Damir, ki se zaveda, da tak ritem ne bo trajal v nedogled. »Položaj je takšen, da vsi malce potrpimo. Bodimo pošteni, za to, kar delam, tudi nekaj dobimo. In prav je, da pošteno in profesionalno upravičim to, kar je tudi neke vrste moja služba,« doda. Praksa je taka, da dvakrat ali trikrat na teden potuje iz Ljubljane na trening v Rogatec oz. Rogaško Slatino, temu pa se prišteje še vsaj ena tekma. Praviloma potuje s soigralci, v avtomobilu pa so ob njem najpogostejein. »Po navadi me pobere Teo, včasih peljem tudi jaz, potem se dobimo v Domžalah, kjer se nam pridruži Klemen,« Damir opiše postavo. »Pot je zanimiva, tja do 80 minut. Če sem utrujen, jo izkoristim za spanje. Veliko se med vožnjo tudi učimo, sam imam še nekaj izpitov, Čujec se šola naprej. Poslušamo tudi predavanja prek aplikacije zoom. Hitro mine,« opiše pot, ki se je je že povsem navadil. V dvorani jih pričaka trener. »Kujta je človek s svojo filozofijo dela in načinom razmišljanja. Ne dela razlik med zvezdniki in mladimi igralci, za vsakega pa izbere pristop, ki igralcu najbolj ustreza. Je tudi dober pedagog,« sklene Puškar.