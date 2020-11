Za letečega Tima meja le še nebo

Tako sem vesel, da ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem vsem, ki so mi pomagali priti do četrtega naslova svetovnega prvaka.

Slabost spremenil v prednost

je bil najhitrejši do poškodbe,najbolj izkušen inpraviloma najbolj eksploziven na startih, ampakje najboljši v sezoni 2020 motokrosističnega razreda MXGP. Dirko pred koncem je ubranil naslov svetovnega prvaka. To je že četrta lovorika za 24-letnega Haložana in tretja med elito.Gajser je bil svetovni prvak v razredu MX2 leta 2015 ter v MXGP 2016., 2019. in 2020. Zadnji naslov si je zagotovil že na prvi vožnji za VN Pietramurate, ko je osvojil drugo mesto za. »Tako sem vesel, da ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem vsem, ki so mi pomagali priti do četrtega naslova svetovnega prvaka,« je v cilju od sreče in ponosa žarel Gajser, ki se ni jezil na pokvarjeno sklopko, saj je prednost pred šestim Cairolijem povečal na neulovljivih 80 točk.V drugi vožnji pa namesto užitka prava drama, kmalu po startu je trčilo več dirkačev, v gneči se je znašel tudi Gajser, ki se mu je z nogo v kolo zapletel. Belgijca so morali na nosilih odnesti s proge. Gajser je bil pretresen, s proge mu je pomagala njegova. A ker so dirko prekinili, je dobil še eno priložnost, se hitro zbral, šestič letos dobil start ter s številko 1 namesto prepoznavne 243 v šampionskem slogu odbrzel do četrte zmage v sezoni, 23. v svetovnem prvenstvu in 18. v MXGP.Kaj bi bilo, če se Herlings ne bi poškodoval na treningu v Faenzi, ko je imel že lepo prednost 67 točk pred Gajserjem, je brezpredmetno ugibati. Motokros je nevaren šport in poškodbe so njegov sestavni del. Vizum do zmage se imenuje stalnost, njen del je pravo razmerje med tveganjem in previdnostjo, v tem je bil Gajser najboljši. Delal je napake, ampak ga niso stale preveč. Tudi starti mu niso šli po željah večji del sezone in v njih ima rezerve za naprej. Športna sreča je bila na njegovi strani, za odločilno pa se je izkazala telesna pripravljenost, mukotrpni treningi pred sezono in med prekinitvijo zaradi koronavirusa so obrodili sadove, krivulja jasno kaže, da se je v sezoni, ki je prinesla več napora kot katera koli prej (petkrat so imeli po tri dirke v tednu dni), večinoma vzpenjal.Še zlasti so se obrestovali treningi na mivki, ki je bila Gajserjeva šibka točka od začetka profesionalne kariere. V Lommlu si je privozil odločilno prednost pred Cairolijem. V belgijski trilogiji je vpisal štiri posamične zmage, eno drugo in eno tretje mesto, torej 142 točk. Italijanski veteran 92! Mehko mivko je iz slabosti spremenil v prednost, in to je kredit za naslednjo sezono, ki naj bi bila po željah in pričakovanjih spet normalna. Brez navijačev dirkanje pač ni enako in Tim243 jih ima običajno ogromno na vsaki dirki, ne le rojake, ki ga spremljajo povsod, postaja namreč globalna dirkaška ikona.